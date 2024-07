Laura Wontorra hat Gewissheit – kurz nach EM-Viertelfinale bei RTL steht es fest!

Eigentlich ist es ein Grund zur Freude für RTL und Moderatorin Laura Wontorra. Gemeinsam mit Fußball-Legende Lothar Matthäus begleitete Wontorra am Samstagabend (6. Juli) das EM-Viertelfinale zwischen der Niederlande und der Türkei live aus dem Berliner Olympiastadion – und hatte dabei über 10 Millionen TV-Zuschauer.

Dennoch geht an diesem Sonntag (7. Juli) eine Nachricht um, die den Triumph der RTL-Moderatorin ein wenig überschatten könnte.

Laura Wontorra: Nach EM-Viertelfinale ist es eindeutig

Party-Stimmung bei RTL! Der Kölner Sender hat laut Quotenauswertung von „DWDL“ mit der Übertragung des EM-Viertelfinal-Krachers Niederlande – Türkei am Samstag um 21 Uhr die beste Reichweite seit vielen Jahren eingefahren.

In der ersten Halbzeit schalteten 10,09 Millionen Fußballfans RTL und Moderatorin Laura Wontorra ein, in der zweiten Halbzeit waren es sogar 10,61 Millionen Zuschauer. Einen ähnlich hohen Zuschauerwert hatte RTL zuletzt 2022 mit der Übertragung des Europa League-Finales zwischen dem FC Sevilla und Eintracht Frankfurt erzielen können, den Sieg des deutschen Fußballklubs verfolgten da aber weniger als 10 Millionen Zuschauer.

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lockten RTL-Moderatorin Wontorra und ihr Experte Lothar Matthäus an diesem Samstagabend satte 57,1 Prozent vor den Bildschirm, in der Halbzeit waren es dann sogar 58 Prozent. Im der gesamten Zuschauerbilanz aller Altersgruppen erreichte RTL mit dem EM-Viertelfinale 38,9 und 43,5 Prozent.

Laura Wontorra muss sich geschlagen geben

Top-Quoten, mit denen alle Beteiligten zufrieden sein können – im Gegensatz zu den Einschaltzahlen für den Countdown zum EM-Spiel, der ab 19.45 Uhr auf dem Kölner Sender lief. Diesen wollten weniger als eine Million Zuschauer sehen, in der werberelevanten Gruppe waren es nur 1,8 Prozent.

Grundsätzlich musste sich RTL im Kampf um die EM-Quoten dem ZDF geschlagen geben. Dort lief die 18-Uhr-Partie zwischen der Schweiz und England, die in einem Elfmeterschießen mündete. Den Fußball-Krimi wollten 10,98 Millionen Zuschauer sehen – bedeutet 44,8 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauern und 65 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Laura Wontorra ist mit ihrem Schicksal allerdings nicht alleine – auch Peter Kloeppel musste kürzlich eine Niederlage einstecken.