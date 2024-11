Laura Wontorra: Nach „Ninja Warrior Germany“ erreicht sie die Nachricht

Das unzertrennliche Trio rund um Moderatorin Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann macht wieder gemeinsame Sache. Am Freitagabend (8. November) waren sie in einer neuen Ausgabe von „Ninja Warrior Germany“ zu sehen.

Dort bewunderten sie die zahlreichen Kandidaten, die ihr Glück im Parkour versuchten. Doch kann man die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen damit überzeugen? Am Tag nach der Ausstrahlung wird es deutlich.

Laura Wontorra erreicht die Nachricht

Der Sendeplatz am Freitagabend ist heiß begehrt. Dementsprechend groß ist das Angebot für die Zuschauer daheim. RTL schickt seit Mitte Oktober die Sport-Serie „Ninja Warrior Germany“ ins Rennen um die besten Einschaltquoten. Doch wie es scheint, können Laura Wontorra und ihr Team nicht ganz überzeugen.

Wie das Branchenmagazin DWDL am Samstagmorgen (9. November) berichtet, erreicht „Ninja Warrior Germany“ ein Tag zuvor das Staffel-Tief in Sachen Zuschauer. Zwar saßen rund 1,45 Millionen Menschen vor den Bildschirmen allerdings sind das 200.000 weniger als in der Vorwoche. Die Konkurrenz war wohl an diesem Abend zu groß.

Laura Wontorra muss sich geschlagen geben

Tagessieger in der Primetime ist mal wieder das ZDF. Mit der Serie „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ erreichte man beim öffentlich-rechtlichen Sender sage und schreibe 4,62 Millionen Zuschauer. Und auch „The Voice of Germany“ bei Sat.1 konnte mehr Menschen überzeugen als „Ninja Warrior Germany“. Dort schauten 1,47 Millionen Menschen zur besten Sendezeit zu.

RTL zeigt die neuen Folgen von „Ninja Warrior Germany“ ab dem 18. Oktober um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL Plus.