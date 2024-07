Laura Müller packt aus: Sie waren gerade erst da

Es muss schwer sein, in jungen Jahren auszuwandern. Plötzlich in einem fernen Land, ganz ohne die Freunde aus der alten Heimat, aber auch ohne die Eltern zu sein. Laura Müller wagte genau diesen Schritt. Zusammen mit dem einstigen Schlagerstar Michael Wendler wanderte die heute 23-Jährige in die USA aus. Dort baute sich das Paar eine neue Existenz auf, bekam das erste gemeinsame Kind, den kleinen Rome-Aston.

Heiter Sonnenschein war zwischen Laura Müller, Michael Wendler und Lauras Familie jedoch nicht immer alles. So verriet Gaby Müller, die Mutter von Laura, in der Doku „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“, das es zu Beginn noch Bedenken gab.

Laura Müller und Michael Wendler bekamen Besuch aus Deutschland

So kannten sie und ihr Mann den Sänger aus dem Fernsehen, „da kam er eben auch nicht immer so gut rüber“, sagte Gaby Müller offen. Die Probleme jedoch scheinen mittlerweile aus der Welt geräumt. Berichtet Laura Müller doch in ihrer Instagramstory, dass ihre Eltern sie gerade erst in den USA besucht hätten.

Schließlich sei der kleine Rome-Aston vor wenigen Wochen ein Jahr alt geworden. „Meine Familie war erst gerade hier, haben zusammen Romes ersten Geburtstag gefeiert“, berichtet Laura ihren Followerinnen und Followern.

Laura Müller hat Anschluss in den USA gefunden

Und auch Anschluss habe sie in den USA mittlerweile gefunden. Auf die Frage hin, ob sie in den USA Freunde gefunden hätte, oder eher nur mit der Familie unterwegs sei, hieß es von Laura: „Ja, habe ich“.

Und so bleibt nur abzuwarten, ob Michael Wendler und seine Familie auch irgendwann wieder deutschen Boden betreten werden. So ist für 2025 ein Konzert in Oberhausen geplant. Man darf also gespannt sein, wie der Mann, der in der jüngeren Vergangenheit mehr mit absurden und gefährlichen Corona-Theorien auffiel, denn mit seiner Musik, in Deutschland empfangen wird.