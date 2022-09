Laura Müller: Heißes Foto – ihr Bikini überlässt nichts der Fantasie

Entschuldigen Sie, gibt es den auch noch mit etwas weniger Stoff? So oder so ähnlich (und vermutlich auf Englisch) dürfte wohl das Verkaufsgespräch zwischen Laura Müller und ihrem Bikini-Händler des Vertrauens abgelaufen sein.

Denn hätte der neue – ja, nennen wir es mal – Bikini noch weniger Stoff, würde Laura Müller nackt auf dem Boot sitzen. Ja, wer nun dachte, dass Michael Wendler und Laura Müller nach ihrem Umzug in die kleinere Bleibe ein wenig sparen müssen, der scheint sich zu irren. Wobei: Am Stoff hat die 22-Jährige ja für jeden sichtbar gespart.

Laura Müller zeigt sich in einem extrem knappen Bikini

So teilte die junge Frau an der Seite des gescheiterten Schlagersängers nun mal wieder ein Foto auf ihrer Instagramseite. Wir sehen Laura Müller mit einem Nichts von Bikini an Bord einer Motoryacht. Mehr oder weniger gekonnt, scheint sie das Boot über die See zu navigieren, während sie dabei ihren neuen blauen Mini-Bikini in Szene setzt.

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde geboren

Ihr bürgerlicher Name lautet seit ihrer Hochzeit im Juni 2020 Laura Sophie Norberg

Durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Michael Wendler wurde sie berühmt

Im Januar 2020 zog sich Laura Müller für das Männermagazin „Playboy“ aus

Im Sommer 2020 heiratete sie Michael Wendler in den USA

Gerüchte über eine Trennung verwies das Paar stets ins Reich der Fabeln

Dazu schreibt die 22-jährige Influencerin: „Currently more in Bikinis than in my other clothes.“ Also: „Aktuell mehr in Bikinis als in meinen anderen Klamotten.“ Ja, warum auch nicht? Viel zu tun haben Laura und der Wendler in den USA scheinbar nicht. So sieht man das Paar, das nach Wendlers irren Corona-Aussagen fest in Amerika lebt, eigentlich nur halbnackt auf Fotos, in Restaurants oder beim Posieren vor Edel-Boutiquen. Wie man davon lebt? Das wissen wohl nur Laura und der Wendler.

