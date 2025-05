Laura Müller: Neue Erotikfotos – Fans erkennen es sofort

Geht es für Laura Müller und Michael Wendler dieser Tage etwa wieder aufwärts? Lange Zeit war das Paar, das vor einigen Jahren noch zu den Gesprächsthemen dieses Landes gehörte, in der Versenkung verschwunden. Auf dem Gipfel der Karriere, der Wendler war Juror bei DSDS, Laura war zuvor im Playboy und bei „Let’s Dance“ zu sehen, sorgte Michael Wendler mit absurden und erschreckenden Theorie zur Coronapandemie dafür, dass sich Sponsoren und Geschäftspartner von ihm distanzierten.

Wendler verzog sich in die USA, Laura Müller blieb an der Seite ihres Mannes. Große TV-Produktionen blieben fortan aus. Einzig im Erotikbereich scheint die heute 24-Jährige noch ein großer Star. Immer wieder teilt sie via Instagram Bilder, die auch ein wenig als Werbung für ihre expliziteren Schnappschüsse auf „Only Fans“ dienen.

Laura Müller lässt die Hüllen fallen

Und die treffen durchaus auf geteilte Meinungen. So veröffentlichte Laura am Montag (19. Mai 2025) ein Bild, das sie im Leo-BH zeigt. Einige Fans jedoch erkennen sofort, irgendwas stimmt da nicht.

So schreibt eine Followerin bei Instagram: „Also da sieht man ja auf den ersten Blick, dass das im Ausschnitt bearbeitet wurde.“ Und ein anderer ergänzt lachend: „Nicht nur im Ausschnitt.“ Doch es gibt auch noch härtere Urteile von Followern.

„Aber… hast du es wirklich nötig, dich so zu präsentieren? Ich würde mich für meine Tochter schämen, sorry“, schreibt eine Followerin. Während ein anderer meckert: „Das Bild ist unglücklich geschnitten.“ Und ein Dritter schimpft: „Ich kann es nicht mehr sehen!“

Ein zweites Mal in den „Playboy“?

Und so dürfte es auch wenig überraschen, dass Laura ein zweites Engagement im „Playboy“ nicht ausschließen möchte. Vorausgesetzt natürlich, dass gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. „Wenn die Gage stimmt … dann vielleicht“, verriet Laura zuletzt in einer Fragerunde auf Instagram.

Am Samstag (24. Mai 2025) steht der Wendler wieder auf einer deutschen Bühne. Doch schon vor dem Gig kommt es zur Enttäuschung.