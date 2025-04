Laura Maria Rypa: Ärger im Paradies – „Kurz davor, unsere Reise abzubrechen“

Pünktlich zum Ballermann-Opening stand auch Sänger Pietro Lombardi am Samstagabend (26. April) auf der heißgeliebten Bühne des Megaparks. Seine Verlobte Laura Maria Rypa, sowie die beiden gemeinsamen Söhne Leano (2) und Amelio (1) waren jedoch nicht mit dem einstigen DSDS-Sieger nach Mallorca gereist.

Stattdessen ist Laura Maria Rypa aktuell selbst verreist. Im Urlaub wollte sie eigentlich nur ein paar unbeschwerte Tage mit ihren Kindern und ihren Eltern verbringen – doch daraus wurde nichts.

Einen genauen Aufenthaltsort teilte Laura Maria Rypa zwar nicht in den sozialen Medien, jedoch ließ sich ein Marseille-Schriftzug auf einem Foto erkennen. Die unbeschwerte Zeit verlief allerdings alles andere als planmäßig!

Laura Maria Rypa teilt kryptische Zeilen

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Laura Maria Rypa einen Urlaubsschnappschuss der etwas anderen Art. Statt im Bikini am Strand befindet sie sich darauf in Jogginghose auf dem Balkon eines Kreuzfahrtschiffes. Dazu schrieb sie: „Wir sind kurz davor, unsere Reise leider abzubrechen. Ich melde mich morgen und erzähle euch alles in Ruhe.“

Erst am Sonntagnachmittag (27. April) teilt sie weitere Informationen: „Meine Lieben, wie angekündigt, haben wir das Schiff verlassen. Eigentlich wäre die Reise länger gegangen und ich hatte mich extrem darauf gefreut. Es ist alles anders gekommen, als es sollte. Wie ihr wisst, bin ich immer ehrlich: Deshalb habe ich die Reise abgebrochen. Es ist einfach zu viel schief gelaufen und wir konnten die restliche Zeit nicht mehr an Bord bleiben. Wir haben jetzt ausgecheckt, verbringen den Tag entspannt an Land und setzen unsere Reise anders fort. Mehr dazu erzähle ich euch in Ruhe.“

Die Fans sind zwiegespalten

Bei diesen kryptischen Zeilen spalten sich die Meinungen der Fans. Während die einen vollstes Verständnis zeigen und weiterhin eine gute Reise wünschen, sind andere von Laura Maria Rypas Geheimniskrämerei alles andere als begeistert:

„Alles Liebe und gute Reise weiterhin!“

„Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt noch eine schöne Zeit machen.“

„Das tut mir sehr leid, genießt die restlichen Tage!“

„Wieder schön den Spannungsbogen halten… dann sag nichts.“

„Wenn ihr so eine Reise abbrecht, dann muss es echt krass sein!“

„Hat es der Prinzessin nicht gepasst? Behalte es für dich!“

„Wie mediengeil kann man eigentlich sein?“

Personen des öffentlichen Lebens, wie auch Laura Maria Rypa oder Pietro Lombardi, teilen viele private Details aus ihrem Leben. Dennoch darf als Außenstehender nicht vergessen werden, dass es sich genauso um Menschen mit Gefühlen, Ängsten und schlechten Zeiten handelt. So spekulieren derzeit viele Fans, was im Leben von Laura Maria Rypa geschieht. Es bleibt abzuwarten, ob und inwiefern die Influencerin weiter Stellung beziehen wird.