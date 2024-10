Laura Maria Rypa teilt Statement – doch DIESER Spruch sagt alles

Die letzten Wochen im Leben von Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi waren – gelinde gesagt – unruhig. Nach einem Polizeieinsatz in der gemeinsamen Villa standen Vorwürfe der häuslichen Gewalt im Raum. Lombardis Anwalt wies diese Anschuldigungen zurück. Was in der Nacht des Einsatzes tatsächlich geschehen ist, wissen wohl nur Laura und ihr Partner selbst.

In den darauffolgenden Tagen hielt sich Laura Maria Rypa von ihrem Instagram-Account fern. Es folgte ein Kuschelfoto mit Pietro Lombardi, das die Gerüchte aus dem Weg räumen sollte. Nun teilte die Influencerin ein Statement, das es in sich hat. Doch insbesondere ein harmlos wirkender Spruch lässt keine Fragen mehr offen.

Laura Maria Rypa hält es nicht mehr aus

938.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil von Laura Maria Rypa. Sehnsüchtig warteten die Fans der Influencerin auf ein erneutes Lebenszeichen. Nun teilte die Verlobte von Pietro Lombardi zwei Instagram-Stories, in denen sie ernste Worte an die Öffentlichkeit richtet. Mit ihrem kleine Sohn Amelio auf der Brust spricht die 28-Jährige in die Kamera: „Ich weiß, in den letzten Wochen ist unfassbar viel passiert. Zu den Dingen dürfen und können wir uns aktuell nicht äußern. Privates möchten wir auch vorerst noch privat halten, wir haben aus der Vergangenheit gelernt.“

Doch im gleichen Zuge spricht Laura Maria Rypa schwere Anschuldigungen aus. Die Influencerin klagt an: „Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir in den letzten Wochen durchmachen mussten. Wir werden verfolgt, wir werden belästigt. Jeder weiß wo wir wohnen und wir sind gezwungen aus unserem Zuhause auszuziehen, weil wir auf Schritt und Tritt verfolgt werden.“ Sobald der Presserummel auch ihre kleinen Kinder betrifft, wird für Laura eine Grenze überschritten.

Sogar als Laura Maria Rypa mit ihren Söhnen auf den Spielplatz gehen wollte, wurde sie von Paparazzi belagert. Aus diesem Grund hält sich ihr Sohn Leano momentan ausschließlich bei ihren Eltern auf. Aber auch ihre Eltern werden mittlerweile mit reingezogen, obwohl diese sich bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten. Die Influencerin äußert den Wunsch, einfach wieder ungestört mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen zu können.

DIESE Worte sagen alles

Zusätzlich zu ihrem Statement teilte der Social-Media-Star ein Spiegel-Selfie mit ihren Followern. Auf dem Schnappschuss sieht Laura gestärkt und optimistisch aus. Der auf den ersten Blick harmlos wirkende Spruch, mit dem sie das Bild kommentiert, spricht allerdings Bände. Die Influencerin schreibt: „You thought I’d fall, but I only come back harder (zu Dt.: Ihr dachtet dass ich fallen würde, aber ich komme stärker wieder zurück)“. Mit diesen Worten scheint die 28-Jährige ihren Kritikern eine versteckte Ansage machen zu wollen.

Wie es mit Laura Maria Rypa und ihrem Pietro weitergeht, bleibt abzuwarten. Die Influencerin scheint auf jeden Fall wohl auf zu sein.