Laura Maria Rypa: Pietros Verlobte mit bitterer Absage – „Ist mir zu viel“

Sie ist die Herzensdame von „DSDS„-Star Pietro Lombardi und punktet mit ihrer sympathischen und bodenständigen Art. Laura Maria Rypa ist eine wascheechte Influencerin, dem Instagram-Profil der jungen Frau folgen stolze 859.000 Menschen.

Momentan ist Laura Maria Rypa schwanger, die Influencerin erwartet gemeinsam mit Pietro Lombardi ihr zweites Kind. Söhnchen Leano ist mittlerweile ein Jahr alt, der Bau eines Eigenheims wird täglich vorangetrieben. Nun macht die Verlobte des „DSDS“-Stars auf ihrem Instagram-Profil ein trauriges Geständnis.

Laura Maria Rypa hat eine Entscheidung getroffen

Laura Maria Rypa scheint das kleine Familienleben, das sie gemeinsam mit Pietro Lombardi erschaffen hat, mehr als zu lieben. Auf ihrem Instagram-Profil gibt sie ihren Followern tägliche Updates über die Entwicklungsstufen des kleinen Leanos, das Projekt Eigenheim und den Verlauf ihrer Schwangerschaft. Im vierten Monat schwanger ist die Influencerin bereits.

In einer Frage-und-Antwort-Runde stellt sich Laura Maria Rypa nun den Anliegen ihrer Fans. Die Influencerin berichtet zunächst, dass sie sich über einen zweiten Jungen freuen würde. Rypa sieht sich nämlich als „typische Jungs-Mama“. Ihr Verlobter Pietro Lombardi würde sich dagegen über ein kleines Mädchen freuen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Als ein Fan nach einer möglichen Baby-Party fragt, spricht die Influencerin Klartext. Die Influencerin berichtet: „Nein, diesmal wird es keine Baby-Party geben. Dieses ganze Tam-Tam ist mir einfach too much. Wir selbst erfahren das Geschlecht erst, wenn ich aus Polen zurück bin.“ In diesen Tagen besucht Rypa nämlich ihre Oma in ihrem Heimatort. Der Aufwand von Leaons Baby-Party scheint der jungen Frau damals schon zu viel gewesen zu sein.

Ob Laura Maria Rypa die Info über das Geschlecht ihres zweiten Kindes mit ihrer Fangemeinde teilen wird, bleibt abzuwarten. Das Liebespaar kann es sicherlich kaum erwarten, den Familienzuwachs in den Armen zu halten.