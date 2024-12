Laura Maria Rypa: Als Fan Frage stellt, spricht sie es aus – „Echt herausfordernd“

Das Leben als Mutter von zwei kleinen Söhnen kann herausfordernd sein, wie Laura Maria Rypa jeden Tag erlebt. Die 28-Jährige und ihr Verlobter Pietro Lombardi sind Eltern von zwei Söhnen, Leano, 1, und Amelio, 4 Monate.

Und die halten die beiden ordentlich auf Trab und machen es ihnen nicht immer einfach. Über eine der Herausforderungen im Alltag mit ihren Sprösslingen sprach Laura Maria Rypa jetzt bei Instagram.

Laura Maria Rypa: Diese Umstellung war für sie größer

Immer wieder zeigt sich Laura Maria Rypa bei Instagram mit ihrem Nachwuchs. Sie gibt ihren Followern Einblicke in die schönen und freudigen Seiten des Mutterseins, aber auch in die schwierigeren. Über letztere sprach sie nun auch im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Story.

Als ein User sich erkundigt, welche Umstellung für sie die größere gewesen sei, von keinem Kind auf eins oder von einem Kind auf zwei Kinder, spricht sie aus, was viele Mütter denken dürften. „Für mich war die Umstellung von einem auf zwei Kinder definitiv größer“, gesteht die 28-Jährige.

„Man muss irgendwie ständig jonglieren“

Zwar sei die Veränderung von keinem Kind zu einem Kind auch krass gewesen, „aber bei zwei Kindern ist es einfach nochmal anders.“ Leano und Amelio seien sehr unterschiedlich und hätten verschiedene Bedürfnisse.

Für Laura Maria Rypa nicht einfach, beiden immer gerecht zu werden: „Man muss irgendwie ständig jonglieren, beiden gerecht werden und dabei den Alltag hinbekommen, das war für mich echt herausfordernd.“ Mit der Zeit ist die Zweifachmutter aber in ihre Rolle hineingewachsen.

„Und es ist auch total schön zu sehen, wie unterschiedlich sie sind und wie sie miteinander umgehen“, schwärmt die Verlobte von Pietro Lombardi über ihre beiden Söhne. Die unendliche Liebe zu ihrem Nachwuchs macht eben jede noch so große Herausforderung wett.