Pietro Lombardi: Hochzeit verschoben – „Haben uns überlegt, zu warten“

Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa haben die Hochzeitsglocken vorerst stummgeschaltet. Nach der Verlobung im Oktober 2022 schien es so, als trete das Paar bald vor den Altar. Doch nun haben die beiden beschlossen, ihre Pläne für den großen Tag erst einmal auf Eis zu legen.

Die letzten Jahre waren für Pietro und Laura alles andere als ruhig. Ein Polizeieinsatz und Vorwürfe der häuslichen Gewalt sorgten für Schlagzeilen, auch wenn das Paar diese vehement zurückwies. Pietro verlor seinen Platz in der „DSDS“-Jury, doch inzwischen hat sich das familiäre Klima beruhigt. Auf Instagram präsentieren sie sich als glückliche Familie mit ihren Söhnen Leano und dem neugeborenen Amelio.

Pietro Lombardi: Hochzeit auf Eis?

In einer Instagram-Fragerunde am 20. November verriet Laura, warum es mit der Hochzeit noch dauern wird: „Wir haben es mit der Hochzeit nicht eilig. Ursprünglich war der Plan, zu heiraten, wenn Leano etwas älter ist und den Tag bewusst miterleben kann. Jetzt haben wir uns überlegt, noch zu warten, bis auch Amelio größer ist, damit alle Kinder diesen besonderen Moment mit uns teilen können.“

Das Timing ist für die beiden entscheidend, denn ihr neues Zuhause in Köln erfordert viel Aufmerksamkeit. Renovierungen stehen an, und die bevorstehende Taufe von Amelio hält das Paar zusätzlich auf Trab. Laura betonte, dass sie die Dinge in Ruhe angehen möchten, um den perfekten Moment für ihre Hochzeit zu finden.

„Außerdem gibt es noch genug zu tun mit der Baustelle vom Haus, die Taufe von Amelio etc. das Timing muss einfach passen, und wir möchten alles in Ruhe angehen.“

Ihre Fans können sicher sein, dass der große Tag kommen wird – nur eben dann erst, wenn alles perfekt passt.