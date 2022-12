„Kurzschluss“: Schauspieler meckert über WDR-Silvesterfilm – „Finde ich nicht fair“

Am letzten Tag des Jahres 2022 zeigt der WDR ein Silvester-Special mit hochkarätiger Besetzung. Der Film „Kurzschluss“ zeigt erstmalig zwei der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands gemeinsam vor der Kamera.

Wie im Namen mitschwingt, ist der WDR-Silvesterfilm ein Kurzfilm. Gerade mal 30 Minuten wird der Film über die Bildschirme flimmern. Genau das passt einem der Schauspieler so gar nicht in den Kram.

„Kurzschluss“: Silvester-Special mit Anke Engelke und Matthias Brandt

Es ist das erste Mal, dass Anke Engelke und Matthias Brandt zusammenarbeiten. Die Schauspielerin ist davon hellauf begeistert: „Da hat es das Universum aber gut mit mir gemeint, als ich vor einem Jahr an Silvester meine Wunschliste in den Himmel gegrölt habe: ‚bitte endlich mit Matthias Brandt spielen!‘, bitte mit der btf-Truppe zusammenarbeiten!‘ und ‚bitte Teil eines potentiellen TV-Klassikers sein!‘ – ich kann immer noch nicht fassen, dass Wünschen wirklich klappt.“

Doch ihr Kollege Matthias Brandt hat neben der Freude auch etwas zu meckern: „Da freute ich mich schon ewig auf diesen Dreh und darauf, endlich mal mit Anke Engelke spielen zu können, und dann war das ausgerechnet ein Kurzfilm. Meine Vorfreude wurde also praktisch übergangslos abgelöst von der Traurigkeit darüber, dass es nach ein paar Tagen schon wieder vorbei war. Fand ich nicht fair. Finde ich immer noch nicht fair.“

In dem Film spielen Anke Engelke und Matthias Brandt erstmals zusammen. (Archivfoto) Foto: WDR/btf

„Kurzschluss“: Darum geht es in dem Kurzfilm

In dem 30-minütigen Film geht es um die Bürgermeisterin (Anke Engelke) einer Kleinstadt, die den Vorraum einer kleinen Bankfiliale betritt, um Geld abzuheben. Plötzlich verkantet sich die EC-Karte im Automaten. In dem Moment kommt Martin (Matthias Brandt) rein und möchte das Problem am Geldautomaten rasch lösen: Mit einer Haarnadel fummelt er im Kartenschlitz herum, bis es zu einem Kurzschluss kommt. Neben dem Automaten ist auch die elektronisch gesicherte Tür tot. Die beiden sitzen fest und versuchen vergeblich Hilfe zu holen.

Der Film „Kurzschluss“ ist am 30. Dezember 2022 ab 17 Uhr in der ARD Mediathek zu sehen. Um 23.30 Uhr dann im Ersten. Die Wiederholung kommt am 31. Dezember 2022 um 19.30 Uhr. Der WDR zeigt den Kurzfilm an Silvester um 16.10 Uhr.