Kraftklub: Fans reiben sich die Augen – Band meldet sich mit Paukenschlag zurück

Unverhoffte Konzerte sind immer etwas Besonderes – vor allem, wenn sie von einer Band wie Kraftklub kommen. Die Chemnitzer Lokalhelden haben ihrer Heimatstadt am Mittwochabend (28. Mai) mit einem spontanen Auftritt vor dem Schauspielhaus eine spektakuläre Show geliefert. Fans versammelten sich in großer Zahl, nachdem ein mysteriöser Countdown und Hinweise der Band die letzten Tage für Spekulationen gesorgt hatten.

Doch wer glaubt, das Konzert sei das Finale gewesen, irrt: Für Fans steht bereits frischer Sound in den Startlöchern!

Kraftklub meldet sich mit Paukenschlag zurück

Pünktlich um 21:15 Uhr begann vor dem Schauspielhaus in Chemnitz die Überraschung: Kraftklub spielte ein spontanes Open-Air-Konzert, das zusätzlich im Livestream übertragen wurde. Anlass war nicht nur die Präsentation ihres neuen Songs „Schief in jedem Chor“, sondern auch die Ankündigung ihres Albums „Sterben in Karl-Marx-Stadt“, das am 28. November 2025 erscheinen soll. Dazu plant die Band eine gleichnamige Tour, die 2026 starten wird.

Besonders der neue Song hatte im Vorfeld bereits Aufmerksamkeit auf Social Media erregt. Kraftklub hatten den Refrain auf TikTok und Instagram geteilt, was unter dem Hashtag #schiefinjedemchor zahlreiche Videos von Chören inspirierte, die ihre eigene Version des Songs aufnahmen.

Kraftklub setzt Chemnitzer Kultur in den Fokus

Doch Kraftklub wollte mit dem Konzert mehr als nur Musik präsentieren. Die gewählte Bühne – das Schauspielhaus Chemnitz – hatte symbolischen Charakter. Die Band positionierte sich dabei als Unterstützer von Künstlern und Schauspielern, die gegen geplante Kürzungen im Kulturetat der Stadt protestieren.

Bereits Wochen zuvor hatten Aktivisten das Schauspielhaus besetzt und mit dem Slogan „C the closed“ darauf aufmerksam gemacht. Kraftklub erklärte, dass auch sie mit ihrem Konzert ein Zeichen gegen den drohenden Abbau von Kultur setzen wollen.

Schon 2012 hatte Kraftklub mit einem spontanen Konzert auf einem Dach in Chemnitz überrascht.

