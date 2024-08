Sorge um Königin Camilla: Sicherheitskräfte müssen eingreifen

Es ist ein ganz besonderer Geburtstag, den Königin Camilla in diesem Jahr feiert. Eine Schnapszahl. 77 Jahre ist die Frau von König Charles III. geworden. Ein Tag zum Feiern. Auch, weil die Woche nicht besonders erfreulich begonnen hatte.

So war König Charles III. mit seiner Frau Camilla vor wenigen Tagen nach St. Helier gereist. Das Paar nahm dort an diversen Terminen teil. Einer jedoch endete in einer gewissen Dramatik. Was war geschehen?

Sorge um Königin Camilla

Bei einem Besuch in Weighbridge Place wollte die Königin gerade einem Eiswagen einen Besuch abstatten, als plötzlich ihre Sicherheitskräfte herbeieilten und der Monarchin mitteilten, dass der Besuch sofort abgebrochen werden müsse.

Was genau die Securitys dazu veranlasste, ist unklar. Zum Glück jedoch stellte sich nach einer späteren Untersuchung heraus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt habe. Auch vom Buckingham Palace hieß es später, dass es „keinen Grund zur Sorge“ gebe.

Der Vorfall, er scheint jedoch das Nervenkostüm der Royals belastet zu haben. So berichtet die „Daily Mail“, dass es kurz darauf zu einem weiteren kleinen Zwischenfall gekommen sei. So mussten Charles und Camilla heftigem Wind und Regen trotzen, was zur Folge hatte, dass Camilla sich entschied, einen Regenmantel überzuziehen.

Königin Camilla feiert ihren 77. Geburtstag

Jedoch kam sie nicht richtig in den Mantel hinein, woraufhin König Charles einen Adjutanten angefahren habe, seiner Frau doch mit ihrem Mantel zu helfen. Er selbst hatte dies bereits versucht, musste jedoch auch einen Schirm halten, was zu weiteren Schwierigkeiten geführt habe.

An ihrem Geburtstag dürften derlei Vorfälle aber bereits wieder vergessen sein. Schließlich bekam Camilla etliche Glückwünsche. Auch von Prinz William und Kate Middleton. Die schrieben via Instagram: „Wir wünschen Ihrer Majestät alles Gute zum Geburtstag.“