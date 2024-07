König Charles: Ehefrau taucht mit Verletzung auf – „Es tut ziemlich weh“

Die britischen Royals sind einmal mehr im Dienst der Krone unterwegs. Für einen zweitägigen Besuch sind König Charles und seine Ehefrau auf die Kanalinseln angereist. Doch der Auftritt der beiden warf vor allem das Licht auf eine Verletzung Camillas – und die scheint äußerst schmerzhaft zu sein!

König Charles: Man sieht es direkt!

Die Inselgruppe vor der Küste Frankreichs ist bekannt für ihre schneeweißen Strände, Palmen und bunten Hafenstädte, die mit ihrem fast karibischen Flair bezaubern. Nun durften sich auch Charles und Camilla von diesem Charme überzeugen lassen.

Doch der Besuch der Royals verlief nicht ohne Zwischenfälle. Am zweiten Tag ihres Aufenthalts auf den Kanalinseln fiel ein Detail bei Königin Camilla sofort ins Auge: Sie trug einen Verband um ihren rechten Knöchel. Aufgrund ihrer Verletzung muss die Royal fortan „humpeln“, wie sie den Menschen vor Ort berichtete. Camilla nahm sogar einen Regenschirm zur Hilfe, um sich beim Gehen zu stützen. Doch was ist der Ehefrau des Monarchen zugestoßen?

König Charles: Sorge um Camilla?

Auch wenn die Verletzung von König Camilla zunächst fies aussieht, entpuppt sie sich glücklicherweise harmloser als gedacht. Ihre Berater erklärten gegenüber der „Daily Mail“, dass sie sich am Vortag eine „leichte Knöchelverstauchung“ zugezogen hatte. „Ich bin beim Gehen mit der Ferse hängen geblieben und habe mir das Band gezerrt“, so Camilla. So ganz ohne Schmerzen kommt die Royal allerdings nicht davon. „Es tut ziemlich weh“, ergänzt König Charles Ehefrau.

Trotz der Schmerzen ließ sich die Königin nicht davon abhalten, ihre Pflichten zu erfüllen – und konnte noch ausgelassen scherzen. Denn morgen steht ihr Geburtstag an, den sie jedoch zunächst bei der Parlamentseröffnung verbringen wird. Dabei witzelte Camilla, dass sie keine Gelegenheit haben werde, den Fuß hochzulegen und sich auszuruhen.

Trotz der schmerzhaften Verstauchung strahlte Camilla an der Seite von König Charles wie eh und je, als das Paar heute Morgen von Hunderten Menschen auf der Inselgruppe begrüßt wurde. Gemeinsam spazierten sie entlang der Strandpromenade von St. Peter Port zum Parlament von Guernsey, bevor sie sich zum Crown Pier begaben. Dort erwartete sie eine Ausstellung über die Kultur der Küstenregion.