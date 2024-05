König Charles III. lehnt Treffen mit Harry ab – Der Grund ist bitter

Diese Ankündigungen dürften bei Royal-Fans für Verwunderung sorgen. Kaum ist Harry in Großbritannien gelandet, muss der britische Prinz zwei herbe Rückschläge hinnehmen. Und ausgerechnet sein Vater König Charles III. ist daran beteiligt…

König Charles lässt Treffen platzen

Am Dienstagabend (7. Mai) gab der Buckingham-Palast bekannt, dass Prinz William und sein Vater nächste Woche an einer gemeinsamen Veranstaltung teilnehmen werden. Dort wird der Thronfolger zum Oberst des Army Air Corps ernannt. Vor Prinz Harrys Rückzug aus dem königlichen Leben war allgemein erwartet worden, dass er diese Rolle übernehmen würde. Schließlich hatte er diese bis 2014 während seiner Dienstzeit in Afghanistan inne.

+++ König Charles III. erhält rührendes Geschenk von Prinz Louis +++

Nur zwei Stunden nach der Erklärung, dass der König die Rolle an seinen ältesten Sohn weitergeben wird, gab er bekannt, dass er zu beschäftigt sei, um seinen jüngsten Sohn zu treffen. Autsch! „Timing ist alles“, sagte ein Insider des Königshauses der „Daily Mail“. Ein anderer betonte, dass die Entscheidung des Monarchen, Harry während seines kurzen Besuchs in Großbritannien nicht zu sehen, „weitgehend als Brüskierung wahrgenommen“ werde.

König Charles sah Harry zuletzt im Februar

Der Herzog von Sussex flog am Dienstag von Kalifornien nach London, um das zehnjährige Jubiläum seiner Invictus Games zu feiern. Allerdings wird es aufgrund eines vollen Terminkalenders von König Charles kein Treffen zwischen Vater und Sohn geben. Harrys Sprecher bestätigte, dass ein Treffen „leider nicht möglich“ sei, da der König nach einer Krebsbehandlung wieder öffentliche Aufgaben übernimmt.

„Als Antwort auf die vielen Anfragen und die anhaltende Spekulation, ob der Herzog sich mit seinem Vater während seines Aufenthalts in Großbritannien diese Woche treffen wird, wird dies leider aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät nicht möglich sein“, heißt es weiter. Prinz Harry und König Charles trafen zuletzt im Februar nach seiner schockierenden Diagnose aufeinander.

Michael Cole, ehemaliger königlicher Korrespondent der BBC, fügte hinzu: „Es ist ganz klar eine Brüskierung. Dass der König seinen jüngeren Sohn Prinz Harry nicht trifft, obwohl sie nur zwei Meilen voneinander entfernt sind, zeigt die Tiefe der Kluft.“