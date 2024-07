König Charles III. gibt Erlaubnis: Darauf dürfen sich Royals-Fans freuen

Royal-Fans, aufgepasst! Ab nächster Woche öffnet König Charles III. einen besonderen Raum im Buckingham Palace. Dieser exklusive Bereich, in dem die königliche Familie sich versammelt, bevor sie auf den Balkon tritt, wird bald für Besucher zugänglich sein.

Der „Mirror“ berichtete die Nachricht, die große Begeisterung auslöste. Die 6000 Eintrittskarten waren kurz nach dem Verkaufsstart ausverkauft. Ein Zeichen dafür, wie sehr die Menschen hinter die Kulissen der britischen Königsfamilie blicken wollen.

König Charles III. zeigte Wertschätzung

König Charles III. zeigte kürzlich während der königlichen Woche seine Wertschätzung für seinen Bruder Prinz Edward und seine Ehefrau, Königin Camilla. Dabei nahm er die beiden in den Distelorden auf, eine der höchsten Auszeichnungen des Landes, die auf das Jahr 1687 zurückgeht.

Allerdings scheint das Verhältnis zu seinem anderen Bruder, Prinz Andrew, weniger gut zu sein. Laut Medienberichten will Charles seinen in Ungnade gefallenen Bruder aus dessen Wohnsitz in Windsor vertreiben. Ein Insider mutmaßte im Gespräch mit The Sun: „Es könnte vermietet werden, um Geld für die königliche Kasse und das Land zu verdienen, anstatt die Ressourcen aller zu belasten.“

Die Öffnung des exklusiven Raumes im Buckingham Palace und die Aufnahme von Prinz Edward und Königin Camilla in den Distelorden sind nur zwei der vielen Geschichten, die die britische Königsfamilie in diesen Tagen zu bieten hat. Royal-Fans können gespannt sein, was als Nächstes kommt!