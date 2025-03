König Charles: Royals-Fans fallen vom Glauben ab – du ahnst nicht, was er jetzt tut

König Charles III. (76) hat Rhythmus im Blut! Der 10. März rückt näher – und das heißt: Commonwealth Day! Zu diesem besonderen Anlass hat sich der Monarch etwas ganz Besonderes überlegt. Dabei versucht sich Charles tatsächlich als DJ und zieht mit seiner royalen Playlist alle Blicke auf sich. „The King’s Music Room“ heißt die frische Musikshow auf Apple Music 1, die im Buckingham Palast aufgenommen wurde.

Charles zeigt dabei seinen vielseitigen Musikgeschmack. Von Kylie Minogue (56) über Bob Marley (1945-1981) bis hin zu Grace Jones (76) – alles ist dabei. Aber auch moderne Klänge fehlen nicht. Afrobeats-Künstler Davido (32) und die britische R&B- und Pop-Sängerin Raye (27) haben es ebenfalls auf die Playlist geschafft.

König Charles III. überrascht mit Playlist

In der Show erzählt Charles nicht nur von seinen Lieblingssongs, sondern auch von seinen Begegnungen mit den Künstlern. „Mein ganzes Leben lang hat mir die Musik sehr viel bedeutet“, sagt er laut „People“. „Sie hat die bemerkenswerte Fähigkeit, glückliche Erinnerungen aus den tiefsten Tiefen unseres Gedächtnisses aufsteigen zu lassen, uns in Zeiten der Traurigkeit zu trösten und uns an ferne Orte zu bringen.“

Der König fügt hinzu: „Aber vielleicht kann sie vor allem unsere Stimmung so sehr heben, und das umso mehr, wenn sie uns zum Feiern zusammenbringt. Mit anderen Worten: Sie bringt uns Freude.“ Bei Instagram wurde das Projekt ebenfalls angekündigt. In einem Clip sieht man, wie Charles an seinem Schreibtisch Platz nimmt.

Eine On-Air-Lampe leuchtet und im Hintergrund erklingen die Töne von Bob Marleys „Could You Be Loved“. Die Kapelle vor dem Buckingham Palast stimmt ebenfalls an. Ein rhythmisches Spektakel!

Charles ist das Oberhaupt des Commonwealth of Nations, zu dem neben dem Vereinigten Königreich zahlreiche ehemalige Kolonien wie Australien und Kanada gehören. Der Commonwealth Day findet am zweiten Montag im März statt und steht dieses Mal unter dem Motto „Gemeinsam gedeihen wir“.