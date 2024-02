König Charles nach Krebs-Behandlung gesichtet: Bilder sind eindeutig

Ein Winken des Monarchen inmitten besorgter Gesichter – König Charles hat das Clarence House verlassen und begibt sich zurück nach Sandringham, wie die Daily Mail berichtet.

Nach einer weiteren Krebsbehandlung in der britischen Hauptstadt kehrt der 75-Jährige zu seinem Landsitz zurück, wo er sich von der Schockdiagnose erholt hatte.

König Charles III. verlässt London

Die königliche Ankunft wurde am Morgen beobachtet, als Charles nach einem 24-stündigen Aufenthalt in London zurückkehrte. Gestern war der Monarch per königlichem Hubschrauber in Clarendon House gelandet, nachdem er eine Woche in Norfolk verbracht hatte, um sich auf die Behandlung vorzubereiten.

Mit seiner Frau, Königin Camilla, wurde er dabei abgelichtet, wie das royale Paar zum nahe gelegenen Clarence House fuhr. Am vergangenen Samstag brach Charles erstmals sein Schweigen und dankte für die überwältigende Unterstützung. Er äußerte sich „ermutigt“, dass seine persönliche Erfahrung dazu beiträgt, dass sich Menschen im ganzen Land untersuchen lassen.

König Charles III. legt eine Pause ein

Der König hatte letzte Woche angekündigt, alle öffentlichen Aufgaben während seiner Krebsbehandlung aufzuschieben. Die nicht näher spezifizierte Krebserkrankung war während der Behandlung seiner gutartigen Prostatavergrößerung diagnostiziert worden.

Während Camilla ihre königlichen Verpflichtungen wahrnimmt, betonte sie, dass es ihrem Mann „den Umständen entsprechend sehr gut“ geht. Sie teilte mit, dass der König, nach seiner ersten Krebsbehandlung, „sehr berührt“ von den zahlreichen Unterstützungsbekundungen aus der Öffentlichkeit sei.