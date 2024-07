König Charles kann es nicht verbergen – Experte sieht es sofort

König Charles‘ voller Terminkalender ist mittlerweile unübersehbar. Kaum besuchte der Monarch die Feierlichkeiten auf der Kanalinsel Jersey, steht bereits das nächste Ereignis statt: die Parlamentseröffnung in Westminster. Doch hinter der prachtvollen Zeremonie verborgen sich allem Anschein nach Momente der Besorgnis und Zeichen innerer Unruhe.

Für Königin Camilla schien der Tag zunächst unter einem guten Stern zu stehen. Mit einem schillernden Diamantdiadem geschmückt, zeigte sie sich auf dem Weg zur Zeremonie lebhaft und zuversichtlich, grüßte die Menge mit einem königlichen Winken. Doch die festliche Atmosphäre sollte nicht über die tieferen Sorgen hinwegtäuschen, die sich im Laufe des Tages offenbarten.

König Charles III. völlig unruhig

Während König Charles in der prächtigen Kulisse des House of Lords die zweite Königsrede seiner Amtszeit hielt, deuteten laut der Körperspracheexpertin Judi James kleine, aber bedeutende Veränderungen auf eine innere Unruhe hin. „Es war Charles, der heute einige Mikrosignale innerer Unruhe zeigte, indem er nach seiner ersten Ankündigung die Lippen zusammenzog und mit seinen Gewändern herumfuchtelte, nachdem er sich hingesetzt hatte“, so James gegenüber „Mirror“.

Sie wirft außerdem ein, dass sich die Dynamik zwischen Charles und Camilla seit seiner Krankheit verändert hat. „Die Körpersprache zwischen Charles und Camilla hat sich seit seiner Krankheit weiterentwickelt und ein wenig verändert, und diese Veränderung spiegelte sich heute hier wider. Früher nahm Camilla bei offiziellen Anlässen eher eine zurückhaltende Rolle ein, wirkte oft von innerer Unruhe durchdrungen und orientierte sich am Verhalten und den Bewegungen ihres Mannes.“

Ihre besorgten Blicke, während Charles sprach, und ihre ruhige, aber bestimmte Körperhaltung neben ihm, zeugten laut James von ihrer Unterstützung und ihrer Sorge um sein Wohlbefinden.

Als die Zeremonie ihrem Ende zuging, offenbarte sich eine weitere Geste der Verbundenheit und Sorge: Charles‘ Handflattern signalisierte Camilla, die Treppe zuerst hinunterzugehen, eine Geste, die sowohl Schutz als auch Respekt symbolisiert. Camilla’s fürsorglicher Blick, als sie ihren Ehemann beim Aufstehen beobachtete, sprach Bände über ihre tiefe Verbundenheit und ihr Engagement, ihn in diesen herausfordernden Zeiten zu unterstützen.