König Charles III. verärgert – Prinz William riskiert dabei alles

In der Welt der Royals geht es nicht nur um Tee und Tüll, oh nein! Da wird auch mal ordentlich die Luft rausgelassen – und das sogar zwischen König Charles (75) und seinem Thronfolger Prinz William (42). Worum es geht? Hubschrauber, Sicherheit und ein paar unterschwellige Vorwürfe.

Charles hat dem Prinzen von Wales gegenüber seine „Bedenken“ geäußert, da dieser gerne mit seiner Frau Kate Middleton und ihren drei Kindern – Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis – den Hubschrauber nutzt. In seinem neuen Buch „Catherine, the Princess of Wales“ beschreibt der königliche Korrespondent Robert Jobson einige Höhen und Tiefen der Adelsfamilie. In einem Auszug, der der „Daily Mail“ vorliegt, lässt der Autor die Bombe platzen…

König Charles: Hubschrauber-Streit auf hohem Niveau

Charles ist alles andere als begeistert von Williams Fluggewohnheiten! Der König soll sogar ein „formelles Dokument“ verfasst haben, in dem er die Risiken auflistet und William die volle Verantwortung für seine Entscheidungen überträgt. Und damit nicht genug: Die Bedenken von Charles scheinen die gleichen wie die seiner verstorbenen Mutter zu sein. Die Queen hatte William schon früher vor Hubschrauberflügen gewarnt. Ihre Meinung wurde wohl durch den Hubschrauberabsturz von 1967, bei dem ihr Flugkapitän ums Leben kam, gefestigt.

Aber es gibt auch Lichtblicke in dieser Geschichte. Prinzessin Kate wird als „stabilisierender Einfluss“ auf William gelobt. „Ich denke, der [König] versteht, dass Kate einen guten Einfluss auf die gesamte Familie hat. Er liebt und schätzt alles, was sie tut“, berichtet eine Palastquelle gegenüber dem Autor. Und obwohl William „keinem seiner Elternteile die Schuld“ für seine Probleme gibt, schreibt Jobson, dass er denkt, dass Charles‘ Fokus auf die Arbeit in seiner Kindheit nicht gerade förderlich für ihre Beziehung war.

Familien sind kompliziert, selbst in den höchsten Kreisen. Welche Einblicke Royal-Fans noch erwarten können, wird sich am 6. August zeigen, wenn „Catherine, the Princess of Wales“ veröffentlicht wird.