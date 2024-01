König Charles III. nach Krankenhaus gesichtet: Bilder sind eindeutig

Hier strahlt der König um die Wette! König Charles III. wurde am Dienstag (30. Januar) mit breitem Grinsen aus der Klinik entlassen, nur drei Tage nach einem erfolgreichen Eingriff wegen einer vergrößerten Prostata.

Der 75-jährige Monarch, in einem eleganten grauen Anzug und blauem Mantel gekleidet, zeigte sich gut zu Fuß, als er die Londoner Klinik in Marylebone verließ – stets an seiner Seite: Königin Camilla.

König Charles III. nach seiner Entlassung

Am vergangenen Freitagmorgen (26. Januar) wurde der König in die Privatklinik eingeliefert, um sich einer Operation zu unterziehen, nur Stunden nachdem seine Schwiegertochter, die Prinzessin von Wales, dieselbe Klinik nach einer geplanten Unterleibsoperation verlassen hatte.

Die Straßen waren für das königliche Paar geräumt, dennoch versammelte sich eine Menge von Kindern und Schaulustigen, um einen Blick auf die königliche Entlassung zu erhaschen. Unter strenger Bewachung uniformierter Polizisten stiegen König Charles und Königin Camilla in einen wartenden schwarzen Audi.

Es wird gemunkelt, dass sich der Monarch bis zu einem Monat von öffentlichen Aufgaben zurückziehen könnte, um sich zu erholen. „Seine Majestät möchte dem Ärzteteam und allen, die ihn bei seinem Krankenhausaufenthalt unterstützt haben, danken und ist dankbar für die vielen freundlichen Nachrichten, die er in den letzten Tagen erhalten hat.“, verkündete der Buckingham Palast nach seiner Entlassung.

Auch Prinzessin Kate Middleton kehrte nach einem zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt nach einer Unterleibsoperation nach Hause zurück. Ihr Ehemann, Prinz William, hat vorübergehend seine offiziellen Verpflichtungen abgesagt, um ihr während der Genesung beizustehen. Kate wird voraussichtlich bis nach Ostern keine offiziellen Termine wahrnehmen.

Während Prinzessin Kate zu Hause Fortschritte macht, hat Königin Camilla ihren Gemahl bereits mehrfach in der Privatklinik besucht, immer mit einem Lächeln auf den Lippen.