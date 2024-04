König Charles III. bricht für Kate Middleton mit allen Gewohnheiten – „Kein Zweifel“

Sie teilen ein Schicksal, welches trauriger kaum sein könnte: König Charles III. und Kate Middleton haben beide Krebs. Doch die Krankheit schweißt sie zusammen – sogar so sehr, dass der 75-Jährige mit allen Gewohnheiten bricht!

Ihr Kampf gegen den Krebs bringt sie näher zusammen: König Charles III. und Kate Middleton sollen sich näher als jemals zuvor stehen – sie sollen sogar nahezu jeden Tag miteinander telefonieren und regelmäßig gemeinsam essen.

König Charles III. war nach Treffen mit Kate Middleton „sehr emotional“

Wie eng die Bindung der beiden Royals ist, hat jetzt ein Insider gegenüber dem englischsprachigen Medium „Mirror“ verraten. Eine anonyme Quelle berichtet davon, dass es recht ungewöhnlich sei, dass sich die Frau von Prinz William und der König ganz allein treffen. Auch, dass Charles die 42-Jährige in einem offiziellen Statement als „geliebte Schwiegertochter“ bezeichnet, ist eine starke Wortwahl.

Laut des Insiders soll Charles nach einem Treffen mit Kate „sehr emotional“ gewesen sein. „Ihre Majestät und Catherine stehen sich sehr nahe und er betrachtet sie als seine Tochter. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie viel miteinander teilen und sich gegenseitig in ihrem ganz persönlichen Kampf gegen den Krebs unterstützen können.“

König Charles III. bricht wegen seiner Schwiegertochter mit eigenen Regeln

Für die Mutter von drei Kindern bricht Charles mit einigen Traditionen. Entgegen seinen eigenen Regeln nahm er zum Beispiel doch am Ostergottesdienst am 31. März teil. So soll er nach der schrecklichen Krebs-Diagnose von Kate Sicherheit und Stabilität ausstrahlen wollen. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sowohl Kate als auch Charles möglichst schnell und vollständig von ihrer Krebs-Erkrankung genesen…