König Charles in Berlin: DIESE Szenen sind für die Sicherheitskräfte ein Albtraum

Es ist eine riesige Ehre für dieses Land: Auf seiner ersten großen Auslandsreise besucht König Charles III. Deutschland. Am Mittwoch und Donnerstag wird der Nachfolger von Queen Elizabeth II. mitsamt seiner Frau Camilla Berlin besuchen. Auf dem Plan stehen unter anderem ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ein Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz und ein Besuch am Brandenburger Tor. Wir sind bei Charles‘ erstem Deutschlandbesuch als König live für dich dabei.

Aus Berlin berichten Bettina Steinke und Jana Wengert.

12.05 Uhr: König Charles und Camilla sind nun im Bundestag angekommen. Gleich wird Charles hier auch eine Rede halten. Im Bundestag hat sich prominenter Besuch eingefunden. Unter anderem die Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff und Joachim Gauck.

König Charles III. im deutschen Bundestag. Foto: Bettina Steinke

11.45 Uhr: Im Bundestag wurden gerade noch Debatten geführt. Derzeit wird alles für den König vorbereitet. In wenigen Minuten soll Charles hier eintreffen.

11.22 Uhr: Unglaubliche Szenen auf dem Wittenbergplatz. Camilla macht sogar Selfies mit einem kleinen Fan. „Diese Royals müssen für die Sicherheitsleute ein Albtraum sein“, mutmaßt RTL-Reporterin ob der Volksnähe von Charles und Camilla, die auf dem Wittenbergplatz sogar Käse und Honig probierten.

11.20 Uhr: Zusammen mit Camilla besucht König Charles III. nun den Wittenbergplatz. Der König besucht den dortigen Markt und wirft sich ins Getümmel.

10.35 Uhr: Der König trifft nun auf Bundeskanzler Olaf Scholz. Der Bundeskanzler begrüßt seinen royalen Gast mit einem freundlichen Hello. Verzichtet jedoch auf die übliche Verbeugung vor dem Monarchen. Charles nimmt das mit einem Grinsen auf.

Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt König Charles III. Foto: Jana Wengert

8.50 Uhr: Der Mittwoch war sicherlich ein anstrengender Tag für König Charles III. und seine Frau Camilla. Der Donnerstag wird es nicht minder. Heute steht ein Treffen mit Olaf Scholz, ein Besuch in einem Ökodorf und eine Rede vor dem Bundestag auf dem Programm. Eine Rede hielt Charles bereits gestern vor geladenen Gästen im Schloss Bellevue. Und der König zeigte dabei wieder, dass er sich selbst nicht so ernst nimmt.

„Ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich mehr als vierzigmal in Deutschland gewesen bin – darin zeigt sich natürlich, wie wichtig mir unsere Beziehungen sind, aber auch, so fürchte ich, wie lange es mich schon gibt“, scherzt der 74-Jährige beim Staatsbankett. Dabei waren übrigens auch Sänger Campino und TV-Star Motsi Mabuse.

Und es gab natürlich auch Geschenke für den Staatsgast. Frank Walter Steinmeier schenkte Charles ein Foto von dessen ersten Besuch in Deutschland. Es stammt aus dem Jahr 1962 und zeigt den 13-jährigen Prinzen mit seinem Vater am Flughafen Frankfurt.

Mittwoch, 29. März 2023

18.20 Uhr: Er war wohl einer der hartnäckigsten Charles-Fans. Ganze drei Stunden wartete Daniel aus Spandau vor Schloss Bellevue, um einen Blick auf den König von England zu erhaschen. Als Charles‘ Bentley dann an ihm vorbeifuhr, rannte der Berliner sogar noch neben dem Wagen her. Leider umsonst. Gewunken hat ihm der 74-Jährige bedauerlicherweise nicht.

Daniel wartete stundenlang auf König Charles III. Foto: Jana Wengert

17.15 Uhr: König Charles folgt nun seiner bereits vorgefahrenen Frau Camilla ins Adlon. Am Abend folgt dann noch ein Staatsbankett im Schloss Bellevue. Dazu sollen unter anderem „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse und Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel geladen sein.

16.12 Uhr: König Charles spricht nun unter anderem mit Annalena Baerbock und Robert Habeck im Schloss Bellevue. Dabei sind auch Aktivisten eingeladen. Eine junge Frau beispielsweise hat auf ihr Kleid „Social Justice now“ und „Climate Justice“ geschrieben.

16.05 Uhr: Frank-Walter Steinmeier beginnt mit seiner Rede. Steinmeier spricht über die erste direkte Elektrizitätsverbindung zwischen Deutschland und England. Es sei ein ermutigendes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, so der Bundespräsident. „Wir sehen die dramatische Dringlichkeit im Kampf gegen den Klimawandel und wir nehmen diese Aufgabe an“, so Steinmeier weiter.

König Charles III. besucht Berlin

15.40 Uhr: Nach seinem Besuch am Brandenburger Tor steht nun das Schloss Bellevue auf dem Plan. An den Straßenseiten wird Charles von Royals-Fans bejubelt.

15.25 Uhr: Camilla und Charles genießen sichtlich das Bad in der Menge. Geduldig begrüßen sie die Zuschauer am Brandenburger Tor. Einziges Ärgernis: Viele Fans halten dem König ihr Handy ins Gesicht, statt den Moment zu genießen und Charles die Hand zu geben. Da schien auch der Monarch sichtlich irritiert. Witzig auch: Ein Mann mit Bayern-München-Mütze spricht Charles auf Deutsch an. „Freut mich, Sie kennenzulernen. Sie sind ein sehr, sehr guter König.“ Der König lächelt erfreut. Wie viel er davon wohl verstanden hat? Charles spricht ja ziemlich gut deutsch.

Camilla begrüßt die wartenden Zuschauer in Berlin. Foto: Bettina Steinke

15.12 Uhr: Und plötzlich wird es laut in Berlin. König Charles fährt vor dem Brandenburger Tor vor. Die Menschen jubeln und schwenken Fahnen.

15.09 Uhr: Kleiner Unfall bei der Ankunft des Bundespräsidenten und seiner Frau Elke Büdenbender am Brandenburger Tor. Mit ihren hohen Schuhen blieb die 61-Jährige auf dem Steinboden hängen. Zum Glück ist nichts Ernstes passiert.

14.50 Uhr: König Charles III. befindet sich auf dem Weg zum Brandenburger Tor. Schöner Schnappschuss: Bei der Landung in Berlin wehten ein königliches und ein deutsches Fähnchen aus dem Cockpit.

14.30 Uhr: Am Brandenburger Tor werden kleine britische Fähnchen an die Zuschauer verteilt. Es dürfte also gleich ein tolles Bild für den König geben.

14.15 Uhr: Es bleibt britisch. Während Charles und Camilla den Flughafen verlassen, wird am Brandenburger Tor bereits die „James Bond“-Melodie gespielt. Doch auch deutsche Gassenhauer werden geprobt. Die „Berliner Luft“ beispielsweise.

König Charles III. und Königsgemahlin Camilla kommen in Berlin an. Foto: Jens Büttner/dpa

14.07 Uhr: Da ist er. König Charles III. und Camilla sind in Berlin gelandet. Camilla in einem hellblauen Kleid, das an die Farbe Europas erinnert, und Charles mit passender Krawatte verlassen das Flugzeug. Salutschüsse begrüßen das Paar.

14.05 Uhr: Marietta aus Lüneburg ist es gewohnt, zu warten. Sie stellte sich bereits beim Tode von Queen Elizabeth II. neun Stunden lang in die Schlange. Sie findet, dass Charles es verdient hat, König zu werden. „Charles hat lange gewartet. Ich gönne es ihm. Ich mag auch Camilla und er liebt sie.“

Marietta aus Lüneburg wartet auf König Charles. Foto: Bettina Steinke

14.03 Uhr: Am Brandenburger Tor werden derzeit noch die letzten Vorkehrungen getroffen. Die Band der Bundeswehr spielt sich ein und erntet bereits jetzt den Applaus der Zuschauer, die sich eingefunden haben.

13 Uhr: Der Besuch von König Charles III. sorgt nicht nur für Jubel. Ein Politiker der Linken ist gar nicht amüsiert. Was ihn so nervt, liest du hier.

König Charles III. in Berlin: Keine Selfies, keine Autogramme

Ganz wichtig: Du darfst dem König niemals den Rücken zuwenden. Autogrammwünsche oder Selfies mit dem Monarchen sind ebenfalls nicht gewünscht. Zudem solltest du auf keinen Fall brisante Themen ansprechen. Fragen nach Prinz Harrys Buch ziemen sich also eher nicht.

Und auch die Begrüßung des Königs ist nicht ganz ohne. So solltest du dich zur Begrüßung von Charles verbeugen oder einen Knicks machen. Die korrekte Anrede lautet „His majesty“. Und ganz wichtig: Es ist unhöflich, den König anzufassen!

