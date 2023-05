König Charles III: Countdown zur Krönung – jetzt geht’s ums Geld

Es war ein Schock, als am Dienstag (2. April) bekannt wurde, dass es vor dem Buckingham Palace in London zu einem unschönen Zwischenfall gekommen ist. (Hier mehr dazu) Dabei lief bislang alles weitgehend glatt bei den Vorbereitungen zur Krönungszeremonie von König Charles III. am 6. Mai.

Der Countdown für das Mega-Event läuft und die ersten Zaungäste haben sich positioniert. Kein Wunder, immerhin wird es ein geschichtsträchtiger Moment, wenn König Charles III. an der Seite seiner Frau Camilla offiziell ins Amt gehoben wird. Während Ablaufplan und TV-Übertragung bereits feststehen, lassen sich die anfallenden Kosten für das Event bislang nur erahnen.

Sicher ist allerdings, dass sich die Briten bereits deutlich zur Finanzierung der Krönung geäußert haben. (Hier mehr dazu) Dass ein großer Batzen Steuergelder dafür verwendet wird, gefällt vielen nicht. Doch jetzt gibt es News zum Thema Geld und zwar von Charles höchstpersönlich.

König Charles III. gibt Geld an Mitarbeiter

Um die Krönung wie geplant umsetzen zu können, braucht es vor allem eins: jede Menge Personal. Von Sicherheits- bis Putzkraft – das Mega-Event hat ein hohes Personalaufkommen. Dass ein König ohne seine Angestellten wohl nicht im gleichen Maße seinen Aufgaben nachkommen könnte, wie Charles es tut, dürfte klar sein.

Jetzt zeigt der Monarch, seine Dankbarkeit eben jenen gegenüber, die die Großveranstaltung überhaupt erst möglich machen. Wie „Sun“ berichtet, hat König Charles III. eine Lohnerhöhung von sechs Prozent unterzeichnet für die am schlechtesten bezahlten Mitarbeiter, von denen viele aus einem Pflichtbewusstsein gegenüber dem Monarchen mit dabei sind.

Finanzielle Überraschung vor der Krönung

Dabei ist wichtig zu betonen, dass der König die Lohnerhöhung aus seinem eigenen Vermögen bezahlt. Außerdem hat er großzügige 600 Pfund als „Dankeschön“ für die unangekündigten Mitarbeiter wie Reinigungskräfte und Lakaien vereinbart.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass König Charles III. für eine Lohnerhöhung sorgt. Schon im November 2022 hatte er seinen Mitarbeitern einen Bonus verschafft.