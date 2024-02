König Charles III.: Wie schlimm steht es wirklich um ihn? Aktion spricht Bände

Diese Nachricht schockte nicht nur Großbritannien – sondern die ganze Welt: König Charles III. hat Krebs! Doch wie schlimm steht es wirklich um den Monarchen? So richtig Bescheid, weiß die Öffentlichkeit nicht.

Die Krebserkrankung von König Charles III. bestätigte der Buckingham-Palast selbst in einer offiziellen Mitteilung. „Während König Charles‘ jüngsten Krankenhauseingriffs aufgrund einer gutartigen Prostatavergrößerung wurde auf einen anderen besorgniserregenden Punkt hingewiesen. Nachfolgende diagnostische Tests haben eine Krebsart identifiziert“, hieß es in dem Statement unter anderem (wir berichteten). Jetzt könnte es einen Hinweis geben, wie es wirklich um den 75-Jährigen steht.

König Charles III. will wohl schon bald wieder persönliche Termine wahrnehmen

Denn König Charles III. soll schon bald in London zurück sein! Gegenüber dem britischen Medium „The Sun“ berichtet ein Palast-Insider, dass der König offenbar mit dem britischen Premierminister telefoniert hat.

In dem Telefonat kündigte Charles an, dass er wohl schon ab dem 21. Februar wieder in London sein wird. Dann will er wieder persönliche Termine wahrnehmen und seine Krebsbehandlung weiter fortführen. Bis dahin bleibt der Terminkalender jedoch leer.

Auch Prinz Harry besuchte seinen Vater bereits

Sollte Charles am 21. Februar wirklich nach London zurückkehren und Termine wahrnehmen, würde er mit dieser Aktion ein deutliches Zeichen setzen – nämlich, dass sich seine Fans und die britische Bevölkerung keine allzu großen Sorgen um den König machen müssen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Vermutung des Palast-Insiders bewahrheitet.

