König Charles III. wollte es nie tun: Jetzt zwingt ihn der Krebs dazu

König Charles III. ist ein Mann mit Marotten. Schon vor seiner Thronbesteigung wurde der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. für manche Angewohnheit belächelt. Angeblich, so heißt es aus Großbritannien habe der König lieber Gespräche mit Blumen als mit seinen Söhnen Prinz William und Prinz Harry geführt.

Und so ist es auch wenig überraschend, dass Dinge, die für die meisten Menschen ganz normal sind, nicht in den Alltag von König Charles III. passten. Mittagessen beispielsweise. König Charles habe sein Leben lang auf Mittagessen verzichtet, heißt es in einem Bericht der britischen „Daily Mail“, es würde ihn zu viel Zeit kosten. Doch damit ist nun Schluss.

König Charles III. stellt seine Essgewohnheiten um

Auf Anweisung seiner Frau, seiner Helfer und Ärzte habe der Monarch nun aber seit seiner Krebs-Diagnose widerwillig damit begonnen, auch in der Mittagszeit einen kleinen Snack zu sich zu nehmen.

Demnach würde König Charles III. jeden Mittag eine halbe Avocado essen. „Mit etwas Widerwillen isst er jetzt mittags etwas – eigentlich einen Snack. Er isst jetzt eine halbe Avocado, um den Tag zu überstehen. Das ist wichtig, besonders wenn man krank ist“, berichtete eine Quelle der „Daily Mail“.

König Charles ist bekannt für seine gesunde Ernährung. Der Monarch ernährt sich von Bio-Produkten, verzichtet an zwei Tagen in der Woche auf Fleisch und Fisch, an einem der Tage sogar komplett auf Milchprodukte.

„Nichts wird weggeworfen“

Praktisch: Der Stiefsohn von König Charles, Tom Parker-Bowles, ist Restaurantkritiker. In seinem neuen Buch „Cooking And The Crown“ verriet er über die Essgewohnheiten der Royals: „Alles wird wiederverwertet. Wenn etwas übrig bleibt, wird daraus etwas anderes gemacht oder es kommt am nächsten Tag auf den Tisch. Nichts wird weggeworfen.“

Eine gesunde Lebensweise, die hoffentlich dafür sorgt, dass König Charles III. seine Krebserkrankung schnell überwinden kann.