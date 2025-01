König Charles III. teilt offene Worte: „Glückwünsche übermitteln“

Aktuell dürfte König Charles III. alles geben, um wieder auf die Beine zu kommen. Nach seiner Krebsdiagnose hatte sich der britische Regent eine lange Auszeit von seinen royalen Verpflichtungen genommen und musste sich schonen. Doch nun scheint er wieder einsatzbereit zu sein – und wie!

Mit einer vielsagenden Botschaft meldete sich der Monarch zurück und würdigte einen besonderen Anlass.

König Charles III. spricht Glückwünsche aus

Glasgow feiert ein ganz besonderes Jubiläum: 850 Jahre Stadtgeschichte! Das ist Grund genug, nicht nur die Korken knallen zu lassen, sondern auch königliche Glückwünsche einzuholen. Und wer könnte das besser als der britische Monarch persönlich. In einer herzerwärmenden Botschaft würdigte König Charles III. nun die schottische Metropole und ihre Menschen, die Glasgow über Jahrhunderte geprägt haben.

„Sowohl die Königin als auch ich wollten Ihnen allen unsere herzlichsten Glückwünsche zur 850-Jahr-Feier Glasgows übermitteln“, ist in der Rede von Charles zu lesen. Die wurde nun auf der offiziellen Website der Royals veröffentlicht. Doch mit diesen ersten Worten war noch lange nicht Schluss!

König Charles III. teilt vielsagende Worte

Glasgow hat für König Charles III. schon immer eine besondere Bedeutung. Viele seiner Kindheitserinnerungen sind mit den schottischen Highlands und dem Balmoral Castle verbunden, das seit Generationen zum Besitz der britischen Königsfamilie gehört. Es ist also kein Zufall, dass er sich für die Feierlichkeiten Glasgows besonders engagiert hat.

So betont der Monarch weiter: „Es versteht sich von selbst, dass die Menschen Glasgow wirklich ausmachen. Ich hoffe, dass alte und neue Glasgower in diesem Jahr zusammenkommen können, um über Jahrhunderte der Widerstandsfähigkeit, des Unternehmungsgeistes und der gemeinsamen Errungenschaften nachzudenken, die Sie, da bin ich mir sicher, in eine noch blühendere Zukunft führen werden.“

Mit einem Augenzwinkern zitierte König Charles III. das berühmte Motto der Stadt: „Lasst Glasgow aufblühen.“ Und genau das passiert derzeit im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten. Von Paraden über Konzerte bis hin zu historischen Ausstellungen – die Glasgower feiern ihre Stadt so, wie sie es am besten können.