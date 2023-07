König Charles III.: Genervt von Camilla? Diese Szenen sprechen Bände

Von Geburt an findet das Leben von König Charles III. im Auge der Öffentlichkeit statt. Als Thronfolger wurde er von Anfang an darauf vorbereitet, in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter, Queen Elizabeth II. zu treten. Seit dem 6. Mai 2023 ist er jetzt auch offiziell als König von England im Amt.

Das Interesse an seiner Person ist dadurch nicht abgerissen, ganz im Gegenteil. Und so bleiben oft auch vermeintlich unbeobachtete Momente nicht geheim. Eben so einer entstand jetzt beim Schottland-Besuch von König Charles III. Wobei sich der gegen seine Ehegattin Camilla zu richten schien.

König Charles III. zeigt sich genervt

Nach Schottland gereist war das royale Ehepaar aus keinem geringeren Grund als der zweiten Krönung des Monarchen. Bei einem Widmungs- und Dankgottesdienst in Edinburgh wurden König Charles III. die schottischen Kronjuwelen übergeben.

Begleitet wurde das Event, wie schon in London, von Kameras. Die zeigten nicht nur die Veranstaltung als solche, sondern auch den Monarchen mit seinen Liebsten beim Aussteigen aus dem Auto. Und Charles‘ Gesichtsausdruck, als Camilla nicht wie gedacht folgte, sondern es erst mit der Aussicht auf fremde Hilfe aus dem Wagen schaffte.

Camilla nimmt’s gelassen

Einfach Aussteigen konnte Camilla aus unbekannten Gründen offensichtlich nicht. Charles hingegen schien durch die Warterei genervt und wies schließlich die Umstehenden dazu an, seiner Frau aus dem Auto zu helfen, wie die TV-Aufnahmen zeigten. Gut möglich, dass ihr die opulente Robe in den Weg gekommen war. Immerhin trugen die beiden, ähnlich wie in London, großes Gewand.

Während Prinz William dem Schauspiel amüsiert beiwohnte, wurde König Charles III. augenscheinlich nervös. Ein entspannter Royal sieht jedenfalls anders aus. Bevor die fremde Hilfe jedoch benötigt wurde, hatte sich Camilla anscheinend schon selbst geholfen und kletterte grinsend aus dem Auto.

Mehr News:

König Charles III. war zwischenzeitlich schon einige Schritte vorgegangen, dann drehte er sich nochmal um und schaute genervt und alles andere als verständnisvoll hinter sich in Richtung Camilla. Sieht ganz danach aus, als wäre es dem Royal nicht schnell genug gegangen.