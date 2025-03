König Charles III. macht es offiziell – Pläne lassen aufhorchen

Für ihren 20. Hochzeitstag haben sich König Charles III. und seine Frau Camilla etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das royale Paar plant eine Reise nach Italien, um seine Ehe gebührend zu feiern.

Während des Trips stehen aber auch ein paar wichtige Termine auf dem Plan. Einer davon ist der Besuch im Vatikan bei Papst Franziskus – und das trotz seiner gesundheitlichen Probleme.

König Charles III. macht es offiziell

Auf dem royalen Instagram-Account machen es König Charles III. und Camilla öffentlich: „Der König und die Königin werden vom 7. bis 10. April 2025 den Heiligen Stuhl und die Republik Italien besuchen.“

Es ist ein strikter Zeitplan, den sich der Monarch und seine Liebste in den paar Tagen vorgenommen haben. Neben dem Papst-Besuch steht noch ein Gottesdienst in der Sixtinischen Kapelle auf dem Plan, der Besuch der päpstlichen Basilika Sankt Paul vor den Mauern, die Besichtigung eines gemeinsamen Vorbeiflugs der italienischen Luftwaffe und der britischen Red Arrows über Rom und ein Besuch beim Parlament in Rom, wo er als erster britischer König sprechen wird.

Doch das ist noch nicht alles: Der König und seine Gemahlin wollen auch auf ein Festival gehen und nach Ravenna reisen, wo sie das Grab des italienischen Schriftstellers Dante besichtigen werden. Klingt nach viel Programm.

König Charles III.: Findet Papst-Treffen wirklich statt?

Ob ihr geplantes Treffen mit dem Papst allerdings wirklich stattfinden kann, wird sich zeigen. Das Staatsoberhaupt der katholischen Kirche wird seit ein paar Wochen aufgrund der Folgen einer beidseitigen Lungenentzündung medizinisch behandelt. Zwar soll der 88-Jährige mittlerweile auf dem Weg der Besserung sein, aber bis April ist es noch ein wenig hin.

König Charles III. und seine Camilla zumindest freuen sich auf den bevorstehenden Italien-Trip. Am 9. April, ihrem 20. Hochzeitstag, werden die beiden sich dann sicher auch ein paar Stunden nur zu zweit gönnen.