König Charles: Neue Doku wirft anderes Licht auf seine Dreiecks-Beziehung

Obwohl er mit Diana den Bund der Ehe einging, hegte König Charles Gefühle für Camilla. Und die zogen den heutigen Monarchen immer wieder zu ihr, zum Leidwesen seiner Ehefrau. Die wurde dadurch immer unglücklicher. Schließlich ließen sie sich scheiden. Das traurige Ende einer schwierigen Beziehung, für das stets Camilla verantwortlich gemacht wurde.

Eine neue Doku wirft nun ein etwas anderes Licht auf die Dreiecks-Beziehung und insbesondere auf Camilla.

König Charles: Camilla wird in Doku in anderes Licht gerückt

Rottweiler und Ehebrecherin waren nur zwei Beschimpfungen, die Camilla jahrelang über sich ergehen lassen musste. Dass Diana in ihrer 15-jährigen Ehe mit König Charles extrem litt, weil er sich immer wieder mit ihr traf, nahmen viele vor allem Camilla übel. Ihr wurde und wird auch noch bis heute die Rolle der Bösen zugeschrieben.

In der Doku „Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin.” von Royals-Expertin Julia Melchior wird die heutige Frau an der Seite von Charles allerdings in ein anderes Licht gerückt. So schlecht wie in anderen Filmen kommt sie darin nicht weg. Gegenüber „spot on news“ erklärte Julia Melchior, warum.

„Camilla hat sich nicht in diese Ehe gedrängt“

„Spätestens seit Dianas berühmter Aussage ,Wir waren zu dritt in unserer Ehe‘ wurde Camilla in der Rolle der Ehesaboteurin gesehen. Natürlich ist es richtig, dass Charles mit Camilla Ehebruch begangen hat, aber Camilla hat sich nicht in diese Ehe gedrängt“, so die Royals-Expertin. Charles und Camilla hätten sich ein Leben lang geliebt und gehörten zusammen, während Charles und Diana nicht zusammengepasst hätten. „Das ist keine Rechtfertigung für Ehebruch, aber es ist eben die Geschichte von zwei Menschen, die sich ein Leben lang lieben und zueinander gehören“, ergänzt sie.

Zudem erinnert Melchior, dass nicht nur Charles Diana betrog, sondern umgekehrt auch sie fremdgegangen sei. Die meisten würden nur die Variante der Geschichte kennen mit Diana als Betrogener, doch auch der heutige Monarch sei ein Betrogener.

Ein anderer Blick auf die Dreiecks-Beziehung zwischen Charles, Diana und Camilla, den man so bislang kaum bekam. Wer mehr dazu wissen möchte und auch, wie sich Camilla von der Geliebten zur Königin mauserte, findet die Doku von Julia Melchior in der ZDF-Mediathek.