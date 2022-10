König Charles III. und Camilla: „In Tränen ausgebrochen“ – Royals-Expertin enthüllt emotionalen Moment

Seit dem Tod von Queen Elizabeth ist Camilla die Königin von England, denn sie ist nunmal die Frau an der Seite von König Charles III., dem neuen Oberhaupt des Landes.

Charles ohne Chamilla, das ist längst undenkbar. Doch anfangs war ihre Beziehung zu König Charles III. alles andere als einfach.

König Charles III. und Camilla hatten mit viel Hass zu kämpfen

Wie Royals-Expertin Angela Levin jetzt in ihrem Buch schreibt, wurde Camilla von der britischen Bevölkerung nicht akzeptiert. Sie sei damals, als sie noch nicht mit Charles verheiratet war, durch die Hölle gegangen. Levin berichtet: „Die Leute drängten sich um sie, wenn sie in den Supermarkt ging, um sie mit Dingen zu bewerfen, die Leute standen vor ihrem Haus – absolut scheußlich, aber sie hat es überlebt.“ Den emotionalen Höhepunkt gab es allerdings am Hochzeitstag der beiden.

Das ist König Charles III.

Er wird am 14. November 1948 als Thronfolger und erster von insgesamt vier Kindern von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip geboren

Nach dem Tod seiner Mutter wird er am 8. September 2022 im Alter von 73 Jahren zum König von England proklamiert

Seine Kinder sind Prinz William und Prinz Harry

König Charles III. und Camilla sind seit 2005 verheiratet. (Archivfoto) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

König Charles III. und Camilla brachen bei Hochzeit in Tränen aus

An ihrem Hochzeitstag erreichte die Spannung dann ihren Höhepunkt und endete in einem emotionalen Ausbruch der beiden. Angela Levin schreibt: „Als sie heirateten, gingen sie nach der Zeremonie in Windsor die Treppe hinauf und beide brachen in Tränen aus. Ich habe das von einem ihrer Helfer. Camilla hatte große Angst, dass niemand zur Hochzeit erscheinen würde, weil sie eine normale Hochzeit hatten, keine kirchliche Trauung. Sie weigerte sich, am Morgen des Hochzeitstages aufzustehen, sie kam einfach nicht damit klar. Sie ist eine Frau, die damit umgehen kann, aber das war zu viel“.

Mehr News zu den Royals:

Meghan Markle: Seitenhieb gegen Royal Family? Diese Aussage klingt eindeutig

Kate Middleton wird in aller Öffentlichkeit bloßgestellt – ihre Reaktion ist eindeutig

Prinz Andrew: Langjähriger Mitarbeiter packt aus – „Schrecklicher Mensch“

Kürzlich brach König Charles III. nach dem Stift-Eklat sein Schweigen. Was er dazu zu sagen hatte, liest du hier.