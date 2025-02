König Charles und Camilla: Enthüllt! Royals-Fans werden es sehen

Hinter König Charles liegen kräftezehrende Wochen und Monate. Die Krebsdiagnose hat das Leben des britischen Regenten auf einen Schlag verändert. Seither tritt der Vater von Prinz William und Prinz Harry etwas kürzer und konzentriert sich auf seine Genesung. Immer an seiner Seite: Ehefrau Camilla.

Gemeinsam schmiedet das Paar nun große Pläne, die sie schon in naher Zukunft umsetzen wollen. Und das, obwohl König Charles immer noch mit seiner Gesundheit zu kämpfen hat und sich laut Medienberichten wöchentlich einer Krebsbehandlung unterzieht.

König Charles und Camilla gehen auf Reisen

Wie es scheint, werden König Charles und seine Liebste in naher Zukunft wieder reisen, wie die britische Tageszeitung „Mirror“ berichtet. Im April geht es für die beiden nach Italien, wo sie unter anderem eine Audienz beim Papst und einen Besuch der Sixtinischen Kapelle planen. Der Besuch dient dazu die Beziehungen zwischen Rom und London nach dem Brexit zu stärken.

Zudem feiern die Royals gemeinsam das Jubiläumsjahr im Vatikan: „Der König und die Königin freuen sich, nach Italien zu reisen, um die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern zu feiern, insbesondere in einer so wichtigen Zeit für ihre Gastgeber.“

Es handelt sich dabei um die erste größere Reise in diesem Jahr. Außerdem fällt der 20. Hochzeitstag von Charles und Camilla in den Zeitraum der Reise. „Dass ihr runder Jahrestag in die Zeit ihres Besuchs fällt, ist eine willkommene Ergänzung. Obwohl es ein Arbeitstag sein wird, werden sie sicher Zeit für eine kleine, private Feier finden“, so eine königliche Quelle gegenüber dem „Mirror“.