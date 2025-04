König Charles III.: Vermutungen bestätigt – jetzt ist es offiziell

Die Gerüchteküche brodelte, jetzt ist es offiziell: König Charles III. wird am 8. Mai beim großen Jubiläum zum Victory in Europe Day (VE-Day) ganz vorne mit dabei sein! Der Monarch plant einen großen Auftritt – und das an der Seite seiner Familie. Ein starkes Zeichen, nachdem lange unklar war, ob der 76-Jährige gesundheitlich überhaupt bereit für einen solchen Termin ist.

Monatelang wurde gemunkelt, ob Charles überhaupt wieder bei dem royalen Großevent auftreten würde, schließlich kämpft er seit dem letzten Jahr gegen Krebs, musste in der vergangenen Woche mehrfach Termine absagen und sich schonen. Doch jetzt kommt die Bestätigung: Der König kehrt zurück und das zu einem der wichtigsten historischen Gedenktage des Landes.

König Charles III.: Es ist offiziell

Die Feierlichkeiten rund um das 80. Jubiläum des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa dauern vier Tage, beginnen am 5. Mai und gipfeln in einem feierlichen Dankgottesdienst in der Westminster Abbey. Mit dabei: Die britischen Royals und König Charles III. ist natürlich mittendrin, wie der britische „Mirror“ berichtet.

Schon Ende Februar wurde bekannt, dass auch Kate Middleton an den Feierlichkeiten teilnehmen würde. Gemeinsam mit Prinz William setzt sie damit ihre schrittweise Rückkehr zu royalen Verpflichtungen fort. Mit ihren drei gemeinsamen Kindern, George (11), Charlotte (die am 2. Mai zehn wird) und Louis (7), zeigt sich die Familie wieder geschlossen der Öffentlichkeit. Ein echtes royales Comeback!

König Charles III.: Ehefrau Camilla steht an seiner Seite

Auch die Ehefrau von König Charles, Königin Camilla, Premierminister Keir Starmer und viele weitere hochrangige Royals werden erwartet. Doch die Augen dürften vor allem auf Charles gerichtet sein. Nach einem Jahr voller gesundheitlicher Sorgen und familiärer Turbulenzen will der König jetzt ein Zeichen setzen.

Ein Palast-Insider verriet gegenüber dem „Mirror“: „Seine Majestät möchte das Land einen, um den Mut und das Opfer der britischen Kriegshelden zu ehren und das Gemeinschaftsgefühl zurückbringen, das mit dem VE-Day verbunden ist. Der König weiß, wie viel dieser Moment den Menschen bedeutet.“