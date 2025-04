König Charles: SO haben Fans den Royal noch nie gesehen

Hinter König Charles III. liegt ein herausforderndes Jahr. Und grünes Licht gibt es für den Royal leider nach wie vor nicht. Denn Ende März musste der 76-Jährige aufgrund seiner Krebsbehandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden (mehr dazu hier). Doch mittlerweile scheint es dem Vater von Prinz William und Prinz Harry deutlich besser zu gehen, Charles konnte sogar wieder erste öffentliche Termine wahrnehmen.

Doch ein Auftritt des Königs am Donnerstag (3. April) erregte nun besonders große Aufmerksamkeit. Bei einem Besuch auf dem Schloss Windsor zeigte sich Charles in einer äußerst ungewöhnlichen Situation und sorgt damit bestimmt für den ein oder anderen Lacher bei seinen Fans.

König Charles beweist seinen Sinn für Humor

Seinen Besuch bei der Aufführung des „Royal Vegetable Orchestra“ hatte sich König Charles garantiert anders vorgestellt. Der 76-Jährige fand sich auf dem berühmten Schloss Windsor ein, um dem ungewöhnlichen Konzert zu lauschen. Das Orchester der etwas anderen Art aus London hat es sich zur Aufgabe gemacht, Musik mithilfe von verschiedenen Gemüsesorten zu erzeugen.

In das Gemüse werden beispielsweise Löcher geschnitten, um Klänge zu erzeugen. Tatsächlich funktioniert die ungewöhnliche Idee der Musiker und gemeinsam geben sie im Rahmen der Veranstaltung das ein oder andere Lied zum Besten. Der Royal zeigt sich von der ganz besonderen Vorführung begeistert und strahlt übers ganze Gesicht. Mit einem Glas Wasser in der Hand scheint der König eine außergewöhnlich gute Zeit zu haben.

Doch dann wird es plötzlich auch für König Charles III. ernst. Denn der Royal bekommt von einem der Musiker eine Karotte in die Hand gedrückt. Das Gemüse fungiert als Flöte und ist mit mehreren Löchern versehen. Der 76-Jährige lässt sich nicht zweimal bitten und nimmt die Mohrrübe in den Mund. Charles pustet in das „Instrument“ hinein und die ersten Klänge sind zu hören.

König Charles spielt auf einer Karotte, die als Flöte fungieren soll. Foto: IMAGO/i Images

Der Royal ist sichtlich beeindruckt von seiner eigenen Leistung und gibt direkt die ein oder andere Melodie zum Besten. Charles wird überglücklich und darf sich über einen tosenden Applaus der Anwesenden freuen. Zugegebenermaßen ist der Anblick des Königs mit einer Karotte im Mund etwas ungewöhnlich, seine Fans werden sich über seinen Sinn für Humor jedoch garantiert freuen.

König Charles III. wird diesen ungewöhnlichen Ausflug sicherlich niemals vergessen. Die lustigen Bilder gingen im Anschluss an die Veranstaltung um die Welt.