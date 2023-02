Superstar läuft durch Köln: Kaum einer hat’s gemerkt

Er ist einer der bekanntesten Schmusesänger der Welt. Mit Songs wie „Home“, „Everything“ oder „It’s a beautiful day“ ließ der Kanadier Michael Bublé Musikfans auf der ganzen Welt dahinschmelzen. Am Dienstag (14. Februar 2023) – also, wie könnte es anders sein, am Valentinstag – beehrte der Superstar Köln.

Und Michael Bublé spielte nicht nur ein Konzert in Köln, nein, er nutzte den Besuch in der Domstadt auch gleich noch für eine kleine Sightseeing-Tour. Ein Besuch an der Hohenzollernbrücke mit ihren Tausenden von Liebesschlössern durfte am Tag der Liebe natürlich nicht fehlen.

Michael Bublé auf Sightseeing-Tour in Köln

Ebenso wenig darf man sich in Köln den Dom durch die Lappen gehen lassen, vor dem sich der Superstar, gut getarnt mit Daunenjacke und Mütze, fotografieren ließ. Es scheint, als hätte kaum einer den Megastar bemerkt. So konnte sich Bublé ganz entspannt vor den Sehenswürdigkeiten fotografieren lassen.

Wenig überraschend, so dürfte wohl kaum jemand ahnen, dass neben all den Selfie-Touristen vor dem Dom plötzlich ein internationaler Superstar steht. Die Fans jedenfalls lieben ihren, auf dem Boden gebliebenen Michael.

„Genieß die tolle Stadt“, heißt es da beispielsweise. Und auch das Konzert wurde in den Kommentaren gelobt. „Ich komme gerade von deinem Konzert zurück. Es war wundervoll. Ich hatte noch zwei Stunden später Gänsehaut“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin des Schmusesängers. Und eine andere ergänzt: „Du wirst immer unser Valentin-Schatz sein.“

Ob Michael Bublé auch am Mittwoch (15. Februar 2023) vor seinem Konzert in Oberhausen auf Sightseeing-Tour gehen wird? Wir könnten den Kaisergarten, die Ludwig Galerie oder den Gasometer empfehlen. Also, wenn du am 15. zufällig in Oberhausen unterwegs bist: Augen offenhalten. Vielleicht läuft dir ja Michael Bublé über den Weg.