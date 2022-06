Die Toten Hosen machen sich über Köln lustig – „Die 15 Minuten sollte sich jeder nehmen“

Am Freitagabend (10. Juni) wird es in dem Kölner Energiestadion so richtig laut: Die Toten Hosen spielen um 20.30 Uhr ihr zweites Konzert der Deutschlandtour „Alles aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen“. Doch bevor sie ihren großen Auftritt haben, wissen die Musiker genau, wie sie sich die Freizeit vertreiben.

Wer schon einmal in Köln war, sieht sie überall: Touristen. Egal ob in Gruppen, in einem Bus oder mit Reiseführer - sie sind überall in der Stadt verteilt. Zu denen gehören am Freitagabend auch Die Toten Hosen. Vor ihrem Konzert besuchen sie noch die ein oder andere Sehenswürdigkeit. Doch Moment mal, irgendwas stimmt da nicht.

Die Toten Hosen scheinen neu in Köln zu sein

Auf Instagram nehmen die Musiker ihre Fans mit auf der kleinen Sightseeing-Tour. Doch wie es aussieht, hätte den Musikern ein Reiseführer gut zu Gesicht gestanden. Denn so ganz stimmt die Zuordnung der Sehenswürdigkeiten nicht, wie die Band sie auf ihrem Instagram-Kanal vornimmt. So wurde der Kölner Dom als das Rathaus der Stadt markiert.

---------------------------------

Das sind die „Die Toten Hosen“:

„Die Toten Hosen“ wurden 1982 in Düsseldorf gegründet

Sie haben bislang 18 Studioalben, sieben Konzertalben und sieben Kompilationen veröffentlicht

„Die Toten Hosen“ spielen immer zumeist riesige Tourneen: Auch im Jahr 2022 wird es Konzerte geben – die Tickets sind stets in Windeseile ausverkauft

---------------------------------

Die Toten Hosen erlauben sich in Köln ein paar Witze

Natürlich werden die Musiker eigentlich wissen, wie der Kölner Dom aussieht. „Die 15 Minuten sollte sich jeder nehmen: Sightseeing nach dem Soundcheck zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Köln. Hier vorm Kölner Dom mit dem berühmten gotischen Hauptschiff im Hintergrund“, schreibt die Band unter dem Beitrag. Offensichtlich nehmen sie die Stadt etwas auf den Arm.

Das liegt wohl an der Rivalität zwischen Köln und Düsseldorfer. Da die Jungs waschechte Düsseldorfer sind, könnte es sein, dass sie sich diesen Seitenhieb gegen Köln nicht verkneifen konnten. Die Fans feiern es und nehmen es mit Humor:

"Mein Kleiner (6-Jähriger Düsseldorfer) ist völlig entsetzt, dass ihr heute Abend in Köln, in der verbotenen Stadt, spielt."

"Wunderbar, wie gut ihr Euch in meiner Heimatstadt auskennt. Die nächste Stadtführung übernehme ich gerne. Bis später im Stadion!"

"Da hat jemand nicht richtig zugehört beim Sightseeing."

"Und Kölsch schmeckt auch besser, wenn man es gegen Alt tauscht."

---------------------------------

Mehr zu Die Toten Hosen:

---------------------------------

Die Jungs von Die Toten Hosen sind meistens für jeden Spaß zu haben. Doch jetzt muss die Band einen traurigen Verlust erleiden.