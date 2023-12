„Kitchen Impossible“: Raue schießt gegen Mälzer – „Mal wieder typisch“

Bei „Kitchen Impossible“ geht es immer heiß her – natürlich auch bei der Weihnachtsedition. Dort fehlt von Besinnlichkeit jede Spur, denn der Druck auf die Köche ist groß. Dieses Mal tritt Tim Raue im Team mit The Duc Ngo gegen Tim Mälzer und Max Strohe an – und dann eskaliert es vor laufenden TV-Kameras völlig! Raue schießt gegen seinen Koch-Kollegen.

Wie Vox in einem Teaser vorab zeigt, müssen Raue und Duc bei „Kitchen Impossible“ in Frankreich ein Drei-Sterne-Menü kochen. Für Zwei-Sterne-Koch Tim Raue ist das schon schwer, für The Duc Ngo sogar völlig neu. Raue versucht den Ton anzugeben – und das nicht gerade leise, wie der Video-Ausschnitt zeigt. Dabei fallen auch deutliche Worte in Richtung Mälzer.

„Kitchen Impossible“: Wut-Ausbruch vor laufenden TV-Kameras

„Diese verschissene Patisserie“, meckert Raue. Der Koch bekommt die Gebäckcremé einfach nicht richtig hin. „Deswegen werde ich es jetzt ein bisschen mit Sahne strecken und dann steht der Scheiß hoffentlich.“ Doch wirklich Spaß hat Raue dabei offensichtlich nicht. „Ich muss ja mal ganz ehrlich sein: Patisserie ist für mich tatsächlich ein Buch mit siebentausend Siegeln. Das ist einfach nicht mein Zuhause. Hier hab ich auch nichts zu suchen“, schimpft der Koch weiter, während er das Essen zubereitet.

Dann wird es auch noch eng mit der Zeit! Und schließlich schießt Raue auch noch in Richtung Koch-Kollege Tim Mälzer: „Das ist mal wieder typisch für Mälzer, dass er sich nicht an Absprachen hält. Es gibt keinen Grund Patisserie zu machen bei einem Koch-Format“, findet Raue.

„Kitchen Impossible“ wird Sonntagabend ausgestrahlt

Puh, harte Worte in Richtung Tim Mälzer. Wie das Koch-Duell letztendlich ausgeht, kannst du Sonntagabend (17. Dezember) ab 20.15 Uhr sehen oder in der Mediathek von RTL+.