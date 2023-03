Kitchen Impossible: Tim Mälzer plötzlich emotional – „Ich hab geweint“

Bei „Kitchen Impossible“ auf Vox zeigt sich Tim Mälzer stets als harter Hund. Derbe Sprüche und Gefühlsausbrüche sind bei dem Koch keine Seltenheit. In der neuen Folge am Sonntag (5. März) zeigt der 52-Jährige sich allerdings von einer anderen Seite.

Kitchen Impossible: Tim Mälzer macht Reise in die Vergangenheit

Normalerweise tritt Tim Mälzer bei „Kitchen Impossible“ als Einzelkämpfer oder im Doppel gegen andere Köche an. In der aktuelle Folge nimmt es der Fernsehkoch allerdings ganz alleine mit dem Pärchen Elif Oskan und Markus Stöckle auf. So erklärt Mälzer selbst, dass es grundsätzlich einen Gewinner bei „Kitchen Impossible“ gibt, aber: „In dieser Folge ist das ein bisschen anders, da könnte es sogar zwei Gewinner geben.“

Doch das ist nicht das einzige Ungewöhnlich in der Folge – so schlägt Tim Mälzer bei seiner Challenge ungewohnt ernste Töne an, als er dafür nach England – genauer nach London – reisen muss. „London war für mich, für das, was ich bin – neben der Kindheit – die prägendste Zeit“, stellt er klar.

„Ich hab hier gelacht, ich hab getrunken, ich hab gefeiert, ich hab hart gearbeitet, ich hab geweint, ich hatte Heimweh, ich war alleine. Ich hab hier die Entscheidung getroffen, mit Kochen aufzuhören aber ich hab auch die Entscheidung getroffen, dass Kochen doch meine Passion ist“, blickt Tim Mälzer gerührt zurück.

Doch es wird noch emotionaler, als Tim Mälzer auf den italienischen Koch Gennaro Contaldo trifft.

Kitchen Impossible: Tim Mälzer trifft ehemaligen Mentor

Mit dem Italiener verbindet den Koch eine bedeutende Vergangenheit, war Contaldo doch der Küchenchef von Mälzer und Jamie Oliver, als beide im „Neal Street Restaurant“ in London arbeiteten und noch lange nicht erfolgreich waren.

„Mein Mentor lebt hier, also der Mann, dem ich wirklich alles zu verdanken hab“, stellt Tim Mälzer klar und umarmt Contaldo mitten auf der Straße mehr als herzlich.

Doch kann der 74-Jährige dem „Kitchen Impossible“-Star auch bei der Bewältigung seiner Challenge helfen? Das kannst du am Sonntag um 20.15 Uhr auf Vox oder in der Mediathek von RTL+ sehen.