„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer greift zu drastischen Mitteln – nach Psychoterror ergreift Kontrahent die Flucht

Im Krieg und in der Liebe ist ja bekanntlich alles erlaubt. Ginge es nach Tim Mälzer, dann würde das Sprichwort sicherlich noch um den Zusatz „und in der Küche auch“ ergänzt werden. Denn in der Vergangenheit hat der TV-Koch in seiner Sendung „Kitchen Impossible“ bewiesen, dass neben gutem Geschmack auch noch andere Wege zum Sieg führen. Auch wenn diese nicht immer ganz fair sind.

So auch in der letzten Folge der achten Staffel, wo Tim Mälzer in der sogenannten „Kitchen Impossible: Best-Friends-Edition“ gegen seine Buddies Tim Raue und Hans Neuner kocht. Das Motto des Staffelfinales: Jeder gegen jeden! Dort will der Wahl-Hamburger unbedingt den finalen Sieg erringen und greift prompt zu schmutzigen Tricks.

„Kitchen Impossible“: Tim Raue macht sich auf Psychoterror gefasst

Seit Jahren sind Tim Mälzer und Tim Raue gute Freunde. Die Köche kennen sich mittlerweile so gut, dass sie genau wissen, was den anderen so richtig nervt und aus dem Konzept bringt. Am Sonntagabend (2. April 2023) bekommen die Zuschauer zu sehen, wie sich die zwei Männer in Norwegen duellieren.

Beide müssen dabei dasselbe Gericht zubereiten und stehen demnach im direkten Vergleich. Von Anfang an betont Tim Raue, dass er sich nicht von seinem Gegner aus der Ruhe bringen lässt und ihn einfach ignorieren wird. „In der Küche ist er ein Arschloch!“, stellt Tim Raue nüchtern fest.

„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer weiß, welche Knöpfe er drücken muss

Und tatsächlich stichelt Tim Mälzer in einer Tour durch und versucht seinen Kontrahenten zu irritieren. „Ich will den jetzt weichkochen“, kündigt er an. „Weißt du, was ich krass finde? Tim und ich machen das Gleiche, aber meins schmeckt“ oder „Ich habe mich gerade gefragt, wie man aus so viel so wenig machen kann“ sind noch die harmlosen Sprüche des TV-Kochs. Dabei steht er die gesamte Zeit über grinsend bei Raue und schaut ihm auf die Finger.

Als sich die drei Gegner den Film im Nachhinein anschauen, können die Freunde aber wieder über die Szenen lachen. Zwischenzeitlich verabschiedet sich Hans Neuner kurz aus der Gruppe, um auf die Toilette zu gehen. Prompt nutzt Tim Raue diese kurze Pause aus, steht auf und pampt Tim Mälzer von der Seite an: „Ich hasse dich dafür!“ Anschließend macht der Sternekoch Anstalt zu gehen. Mälzer kann darüber allerdings nur schmunzeln.

Wer holt sich den letzten Sieg der Staffel 8? Das große Finale siehst du am Sonntagabend um 20.15 Uhr bei Vox. Alle weiteren Folgen gibt es in der Mediathek bei RTL+.