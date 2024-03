„Kitchen Impossible“: Kurz nach Vox-Ausstrahlung herrscht bittere Klarheit

Am Sonntagabend (3. März) wurde bei Vox wieder um die Wette gekocht. TV-Koch Tim Mälzer forderte Spitzenkoch Hans Jörg Bachmeier zum ultimativen Kochduell heraus. Für die beiden Männer ging es dafür nach Bayern, Spanien, Italien und Österreich. Für die Zuschauer bedeutete das gute drei Stunden feinster Unterhaltung. Doch bereits kurz nach Ausstrahlung machte die bittere Nachricht die Runde.

„Kitchen Impossible“: Quotentief bei Tim Mälzer

Seit Jahren gehört „Kitchen Impossible“ zu den beliebtesten Kochsendungen im deutschen Fernsehen. Das Format von und mit Tim Mälzer gewann im Jahr 2017 und 2018 sogar den deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Bestes Factual Entertainment“. Hohe Einschaltquoten waren da garantiert.

Doch heute sieht das Ganze leider etwas anders aus. In Sachen Quoten fällt es dem Vox-Format immer schwerer, sich gegen die große Konkurrenz durchzusetzen. Die zweite Folge der neunten Staffel, die am 3. März bei Vox ausgestrahlt wurde, ist der beste Beweis dafür. Mit 1,07 Millionen Zuschauern fiel das Koch-Duell zwischen Tim Mälzer und Hans Jörg Bachmeier auf ein neues Reichweiten-Tief.

„Kitchen Impossible“ im Schatten DIESER Show

Schuld an den bescheidenen Einschaltquoten von „Kitchen Impossible“ ist eine ganz bestimmte Konkurrenz-Sendung. Die Rede ist von „Wer stiehlt mir die Show“, die sich am Sonntagabend einen stolzen Marktanteil von 20,7 Prozent sichern konnte. Die Show von Tim Mälzer hingegen erreichte nur einen Marktanteil von 8,1 Prozent. Bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend in den nächsten Wochen weitergehen wird. Schließlich laufen die beiden Sendungen noch eine Weile parallel auf dem Sendeplatz am Sonntagabend.

Vox zeigt die neunte Staffel von „Kitchen Impossible“ ab dem 25. Februar im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ zu sehen.