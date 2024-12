Kerstin Ott zieht die Reißleine: „Verschwinde für ein paar Wochen“

Kerstin Ott gönnt sich endlich eine Auszeit. Nach einem turbulenten Jahr voller Musik, Touren und TV-Auftritte zieht die 42-Jährige die Reißleine. Zusammen mit ihrer Frau Karolina und den zwei Kindern heißt es: Ruhe und Entspannung im eigenen Zuhause.

Das Leben als Star klingt aufregend, kann aber auch ziemlich anstrengend sein. Immer auf Achse, ständig im Rampenlicht und überall erkannt werden – das zerrt an den Nerven. Kein Wunder, dass Kerstin und Karolina sich nach ein bisschen Normalität sehnen.

Kerstin Ott gönnt sich eine Auszeit

„Anfang Januar habe ich noch ein bisschen was auf dem Zettel und dann verschwinde ich erstmal für ein paar Wochen“, verrät Kerstin im Gespräch mit „Schlager.de“ bei der Amazon-Music-Grinchmas-Party in Berlin. Aber keine Sorge, sie verschwindet nicht wirklich – sie bleibt einfach zu Hause in ihrem gemütlichen Heim nahe Heide in Schleswig-Holstein.

„Und ich freue mich, dass ich mal im eigenen Bett pennen kann“, erzählt sie mit einem Lächeln. Das Paar hat sich dort mit ihren Kindern ein kleines Paradies geschaffen: ein Haus mit Terrasse, Garten und Werkzeugschuppen. Endlich Zeit, das alles zu genießen, ohne den Stress des Alltags. Das hat sich die Künstlerin auch redlich verdient.

Ab Oktober 2025 startet ihre „Für immer für euch – Live 2025“-Tour in Halle (Saale). Bis dahin wird die Zeit genutzt, die Batterien aufzuladen und die Familie in den Mittelpunkt zu stellen. Ausschlafen, entspannen und einfach mal die Seele baumeln lassen – das ist der Plan.