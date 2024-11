Kerstin Ott: Schlagerstar packt aus – „Hab hinter der Bühne geheult“

Schlagerstar Kerstin Ott lebt genau das Leben, was sich viele erträumen würden. Nur durch einen Zufall wurde ihr 2005 selbst geschriebener Song „Die immer lacht“ Jahre später auf Youtube entdeckt und 2017 vom Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment sogar offiziell zum erfolgreichsten Werk 2016 erklärt. Ein voller Erfolg.

Am Donnerstag (14. November) war Kerstin Ott zu Gast im Sat.1 „Frühstücksfernsehen“, wo sie nicht nur ihr neues Album „Für immer für dich“ vorstellen durfte, sondern auch ein paar Eindrücke aus ihrem Leben als waschechter Star preisgab. Emotional verriet sie im TV auch, dass es einst einen besonderen Moment hinter der Bühne gab, bei dem Tränen flossen.

Kerstin Ott macht Tränen-Geständnis

Kerstin Ott ist mittlerweile seit über zehn Jahren im Musikgeschäft tätig. Die gelernte Maler- und Lackiererin füllt ganze Arenen, wenn sie auf Tour ist. Als „Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing von seinem Gast wissen will, wie es denn so sei, vor 10.000 Fans zu performen, antwortet die Sängerin:

„Das ist unfassbar. Wenn du auf so einer Bühne bist – gerade die Waldbühne in Berlin –, das ist etwas, was dich erst erschlägt, weil du nicht glauben kannst, wie diese Kulisse auf dich wirkt. Beim ersten Mal habe ich, glaube ich, auch hinter der Bühne geheult, als ich von der Bühne kam. Weil das so überragend ist, das Gefühl.“

Zur Info: Die Waldbühne Berlin gehört zu einer der schönsten Freilichtbühnen Europas und bietet insgesamt Platz für 22.290 Zuschauer. Wer es hierhin schafft, ist dick im Geschäft. Für Kerstin Ott ist das Gefühl, auf Bühnen zu stehen, immer noch surreal. Vor allem, die Tatsache, ihr altes Leben als Maler- und Lackiererin aufzugeben.

Kerstin Ott: Leben als Star surreal

Kerstin bei Sat.1: „Das war der Wahnsinn. Ich so: ‘Ok jetzt habe ich mein Leben im Griff‘, ich war selbständig, ‘und auf einmal soll ich das beiseite packen und die Schlagerkarriere anstreben….‘ Da war ich erst mal gar nicht für, weil ich die Sicherheitsvariante mag.“

Sie hätten sich zunächst darauf geeinigt, es erst mal ein halbes Jahr zu machen und zu gucken, wie es läuft. „Aus dem halben Jahr sind mittlerweile knapp 10 geworden“, so die 42-Jährige. Die kleinen Dinge im Leben weiß die Schlagersängerin aber trotz der steilen Karriere immer noch sehr zu schätzen.

Denn auf die Frage des „Frühstücksfernsehen“-Moderators, was sie glücklich mache, gesteht Kerstin Ott: „Mich macht glücklich, wenn ich meine Zeit selber einteilen kann und wenn ich dann auch noch gesund und munter bin.“

Große Tour 20025

2025 steht die „Die immer lacht“-Interpretin anlässlich ihrer großen Live-Tour „Für immer für euch“ wieder auf einigen Bühnen. Insgesamt sind 26 Städte geplant:



31.10.2025 – Hof / Saale, Freiheitshalle – Festsaal

02.11.2025 – Kempten, bigBOX Allgäu GmbH & Co. KG

03.11.2025 – Zürich, The Hall

04.11.2025 – Frankfurt, Festhalle Frankfurt

05.11.2025 – Regensburg, Das Stadtwerk.Donau-Arena

07.11.2025 – Wien, Wiener Stadthalle – Halle D

08.11.2025 – Dresden, MESSE DRESDEN

09.11.2025 – Nürnberg, ARENA NÜRNBERGER Versicherung

11.11.2025 – Zwickau, Stadthalle Zwickau

12.11.2025 – Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA

14.11.2025 – Kiel, Wunderino Arena

15.11.2025 – Hannover, Swiss Life Hall

16.11.2025 – Oberhausen, Rudolf Weber-ARENA

27.11.2025 – Rostock, Stadthalle Rostock

28.11.2025 – Neubrandenburg, Jahnsportforum

29.11.2025 – Magdeburg, GETEC-Arena

30.11.2025 – Oldenburg, Große EWE Arena

02.12.2025 – Erfurt, Messe Erfurt

03.12.2025 – Berlin, Uber Arena

04.12.2025 – Schwerin, Sport- und Kongresshalle

06.12.2025 – Bielefeld, Seidensticker Halle

07.12.2025 – Trier, SWT Arena Trier

09.12.2025 – Stuttgart, Porsche Arena

10.12.2025 – Köln, LANXESS arena

11.12.2025 – Lingen, EmslandArena

13.12.2025 – Hamburg, Barclays Arena