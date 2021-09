Kerstin Ott gibt private Details preis: „Gar nicht mal in die sexuelle Richtung gedacht“

Zwei Jahre lang haben die Fans von Kerstin Ott auf diesen Moment gewartet. Am Freitag ist es endlich so weit: Das neue Album der „Die immer lacht“-Sängerin erscheint.

Doch bis es so weit ist, möchte Kerstin Ott noch einige private Details mit ihrer Fangemeinde teilen. Bevor ihre Platte „Nachts sind alle Katzen grau“ in den Verkauf geht, will die Sängerin etwas Wichtiges loswerden.

Kerstin Ott bringt neues Album heraus – bei diesem Song wird sie ganz emotional

Wer kennt es nicht? Man hört ein Lied und schon vom ersten Takt an hat man sich in das Stück verliebt. Oftmals hinterfragt man den Songtext dann auch gar nicht mehr. Genau das möchte Kerstin Ott aber vermeiden.

Bei Instagram sollen deshalb nun täglich Videoclips veröffentlicht werden, in denen die 39-Jährige erklärt, welche Bedeutungen hinter den neuen Liedern stecken. Bei einem dieser Songs wird es sogar richtig gefühlvoll.

----------------------------------------

Das ist Kerstin Ott:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kerstin Ott wurde am 17. Januar 1982 in West-Berlin geboren

Ihr größter Hit ist „Die immer lacht“

Im Jahr 2017 heiratete die Musikerin ihre langjährige Partnerin Karolina Köppen

Kerstin Ott veröffentlichte bislang drei Alben: „Herzbewohner“, „Mut zur Katastrophe“ und „Ich muss dir was sagen“

Das Album „Ich muss dir was sagen“ ist ihrer Frau gewidmet

Im Frühjahr 2019 nahm Kerstin Ott an der 12. Staffel von „Let's Dance“ teil – dort belegte sie den zehnten Platz

----------------------------------------

Der Song „Sag mir (Wann beginnt endlich die Zeit)“ ist für Kerstin Ott „das emotionalste Lied“ auf dem Album, wie sie in einem Video erklärt.

Kerstin Ott mit deutlichen Worten: „Alle reden ständig so, als ob das jetzt schon stimmt“

Darin heißt es: „Sag mir, wann beginnt endlich die Zeit, in der jeder eine Chance bekommt. In der Menschen lernen, sich zu akzeptieren – genauso wie sie sind. Alle reden ständig so, als ob das jetzt schon stimmt.“ Ein ziemlich gesellschaftskritisches Thema.

Doch wer jetzt vermutet, dass es sich dabei um das Coming-out der Sängerin dreht, irrt sich. „Da geht es für mich ganz klar um Vielfalt und Toleranz, darum, jeden einfach sein zu lassen wie er ist. Gar nicht mal unbedingt in die sexuelle Richtung gedacht, sondern ob es um Hautfarben oder Religionen geht... Egal, wo man herkommt, ich finde, das Schönste ist, wenn sich alle Menschen respektieren“, beteuert Kerstin Ott.

----------------------------------------

Mehr zu Kerstin Ott:

Kerstin Ott: Statt mit Ehefrau Karolina posiert sie mit IHR – die Fans: „Schönes Paar“

Kerstin Ott: Jetzt darf sie es verraten – „Freue mich richtig doll“

Kerstin Ott postet Foto mit Ehefrau Karolina: Man bekommt fast Mitleid

----------------------------------------

Die Berlinerin hat sich bereits im Alter von 17 Jahren als lesbisch geoutet. Inzwischen ist sie seit vier Jahren mit ihrer Frau Karolina Köppen verheiratet.

Kerstin Ott und ihre Frau Karolina Köppen. Foto: imago images / Future Image

Kerstins Schlager-Kollege Roland Kaiser hat großartige Neuigkeiten zu verkünden. Welche Bombe der Musiker jetzt platzen ließ, erfährst du hier.