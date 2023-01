„Kelly Family“: Das ist der wahre Grund für das Band-Aus – „Sehr spontan“

Für Fans der „Kelly Family“ scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Nachdem sich der Kern der Ursprungsband bereits vor rund 20 Jahren aufgelöst hat, geben nun auch „Angelo Kelly & Family“ ihr Aus bekannt. Zehn Jahre lang hat Angelo mit seiner Frau Kira und den fünf gemeinsamen Kindern musiziert.

Was Angelos Band jedoch anders gemacht hat als die „Kelly Family“ und wieso das Band-Aus eine Befreiung für den 41-Jährigen ist, hat er nun erstmals im TV verraten. Die offenen Worte dürften seine Fans ziemlich überraschen.

Angelos eigene „Kelly Family“-Band löst sich nach zehn Jahren auf

Mit Songs wie „Go Tell It On The Mountain“ oder „I’ll Tell Me Ma“ hat Angelo Kelly seine eigene „Kelly Family“ erfolgreich gemacht. Gemeinsam mit Ehefrau Kira sowie den Kindern Gabriel, Helen, Emma, Joseph, Walter und William ist der Sänger seit dem Jahr 2012 durch ganz Deutschland getourt. Zahlreiche Fernsehauftritte legt die Familie, in der augenscheinlich jeder mit einem Gesangstalent gesegnet ist, hin.

Doch im Sommer 2022 folgt der Schock: Die Band „Angelo Kelly & Family“ löst sich auf. Am 3. September spielen die sieben Künstler ihr letztes Konzert in Bochum. Es gibt keine große Abschiedstournee, kein Best-of-Album zum Abschluss. Still und heimlich verabschiedet sich die Gruppe von ihren Fans. „Wir haben da aufgehört, wo wir angefangen haben, auf der Bühne vor unserem Publikum“, erklärt Angelo in der „NDR Talk Show“.

Zehn Jahre lang waren Angelo Kelly und seine Familie als Band unterwegs. Foto: IMAGO / Future Image

„Kelly Family“-Star Angelo verrät: „Eine Woche vor Tourschluss entschieden“

Aber wieso hat sich die Familienband überhaupt aufgelöst? Herrscht etwa dicke Luft im Hause Kelly? Nein, ganz im Gegenteil. Während die Mitglieder der „Kelly Family“ bis heute daran zu knabbern haben, dass sie von ihrem Vater Daniel hin und wieder zu Auftritten gedrängt worden sind, hat Angelo rechtzeitig den Stecker gezogen. „Ich wusste immer, dass es irgendwann auch ein Ende haben wird, weil die Kinder groß werden und eigene Wege gehen. Und dass wir das zehn Jahre gemacht haben, finde ich schon krass“, so der stolze Fünffach-Papa.

Dass es dann doch so plötzlich vorbei ist, habe die Familie nicht beabsichtigt. „Ich sah einfach die Signale und habe gesagt: ‚Wisst ihr was? Wir machen Schluss.‘ Und wir haben das eine Woche vor Tourschluss entschieden, sehr spontan“, berichtet Angelo Kelly im NDR. Über den radikalen Schlussstrich ist der Familienvater sogar ziemlich froh, wie er verrät: „Das ist zum ersten Mal seit langer Zeit, dass ich froh bin, ein Kapitel abzuschließen und mir wirklich viel Freiraum zu schaffen.“

Weitere News:

Während sich Tochter Helen nun voll und ganz ihrem Studium in historischem Modedesign widmen kann, baut sich Sohn Gabriel bereits eine Solo-Karriere auf und auch Papa Angelo arbeitet schon an dem nächsten Musikprojekt – ohne eine „Kelly Family“ im Hintergrund. Im April und Mai 2023 geht er auf „Mixtape“-Tour.