Katy Karrenbauer erleidet schweren Verlust – „Alles wird gut“

Ein stiller Moment am Ostsee-Strand: Katy Karrenbauer (62) verabschiedet sich von ihrem geliebten Vater Dieter (†93). Mit einem Stein in der Hand und Schmerz im Herzen steht sie allein, den Wind im Gesicht, das Rauschen der Wellen im Ohr.

Auf Instagram teilt die Schauspielerin ihre Trauer: „Heute um 15 Uhr wurde mein Papa krematiert. Nun wird er wirklich für immer zu einem Stern, der mich geleitet.“

Katy Karrenbauer nimmt Abschied am Meer

Dabei sucht Katy Trost in der Natur und findet mehr, als sie erwartet hat: einen „Hühnergott“, einen durchlöcherten Stein, der sie an diesen Tag erinnern soll. Ein Zeichen? Für Katy ganz sicher – vielleicht ein letztes Geschenk von Papa.

+++ „Dschungelcamp“-Star Katy Karrenbauer in großer Trauer – „Katy, ich glaube, ich muss sterben“ +++

Am Meer sitzend, spürt sie Frieden. „Alles wird gut, alles ist gut“, schreibt sie. Worte, die zeigen, dass Liebe über den Tod hinaus bleibt. Ein Satz von Friedrich Schiller, den ihr Vater oft zitierte, klingt nun wie ein Vermächtnis: „Mit allen seinen Tiefen, seinen Höhen – roll ich das Leben ab vor deinem Blick. Wenn du das große Spiel der Welt gesehen – so kehrst du reicher in dich selbst zurück.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Katy bedankt sich bei ihrem Vater für die gemeinsame Zeit. Bald soll er beigesetzt werden. „Dann erzähle ich nur noch lustige Geschichten von dir, bis wir uns wiedersehen. Versprochen. Ich hab’ dich lieb, vergiss das nie!“

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Ein rührender Abschied, der mehr hinterlässt als Erinnerungen – nämlich ein Stück Lebenshaltung. Katy Karrenbauer zeigt uns, dass auch in der Trauer Trost und Liebe zu finden sind. Ein letzter Gruß an einen besonderen Vater.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.