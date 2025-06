„Dschungelcamp“-Star Katy Karrenbauer in großer Trauer – „Katy, ich glaube, ich muss sterben“

Trauer um ihren geliebten Vater. „Dschungelcamp“-Star Katy Karrenbauer hat die letzten sechseinhalb Jahre intensiv ihren demenzkranken Vater gepflegt. In der Nacht zum 23. Mai ist er friedlich eingeschlafen.

Rückblickend erzählt sie, wie wertvoll jede Sekunde mit ihrem Vater Dieter für sie war.

„Dschungelcamp-Star Katy Karrenbauer trauert um Vater

„Das Leben ist doch soooo schön“, habe ihr Vater noch kurz vor seinem Tod gesagt. Diese Worte bedeuten Katy Karrenbauer unendlich viel. „Allein für seine Liebe zum Leben und zu mir bin ich sehr dankbar. Sie trägt mich durch manchen schweren Tag“, äußert sich Katy gegenüber RTL. Manchmal ertappe sie sich dabei, wie sie laut lache oder sogar mit ihm spreche.

Ihr Vater habe früh gespürt, dass sein Körper keine Kraft mehr habe, um am Leben teilzunehmen. „Katy, ich glaube, ich muss sterben“, habe er noch einige Wochen vor seinem Tod gesagt. Ein Ziel habe ihn jedoch noch angetrieben: Er wollte seinen 93. Geburtstag feiern. Dieses Ziel erreichte er. Obwohl er gebrechlich war, freute er sich sehr über die Feier. „Er war auch unendlich glücklich“, erinnert sich „Dschungelcamp“-Star Katy Karrenbauer, die 2011 an der RTL-Show teilnahm. Mit ein paar engen Freunden und Musik war dieser Tag ein schöner Moment für beide.

„Dschungelcamp“-Star Katy Karrenbauer: Vater wollte keine Geräte

In der Nacht nach seinem Geburtstag war „Dschungelcamp“-Star Katy Karrenbauer an seiner Seite. Bis er einschlief, hielt sie seine Hand, hörte mit ihm Musik und betete. „Mein Vater wollte nie an Geräten hängend sterben, und ich habe alles dafür getan, dass es nicht so sein wird“, erklärt sie RTL. Die Pflege war für sie oft emotional und fordernd. Ihr Vater kämpfte lange, auch trotz gesundheitlicher Rückschläge. Ein Nierenversagen und mehrere Krankenhausaufenthalte hätten ihn fast das Leben gekostet. „Aber er war ein Kämpfer, bis er selbst fühlte, hier geht es nicht mehr weiter“, sagt „Dschungelcamp“-Star Katy Karrenbauer.

Eine Woche vor seinem Tod fragte er sie: „Ich muss gehen, Katy. Bist du damit einverstanden?“ Sie antwortete ihm mit einem einfühlsamen „Ja“. Trotz ihres Schmerzes zeigt sie sich dankbar für die gemeinsamen Jahre. „Dschungelcamp“-Star Katy Karrenbauer betont, sie bereue keine Sekunde ihrer Entscheidung, den Vater zu sich nach Berlin geholt zu haben.

