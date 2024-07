Kate Middleton: Wird sie nach Wimbledon kommen? „Ist blöd“

Es ist aktuell wohl die eine große Frage, die Royals-Fans auf der ganzen Welt mit Spannung diskutieren. Kommt Kate Middleton zum Tennis-Turnier nach Wimbledon? Bereits seit Wochen brodelt die Gerüchteküche.

Und der Palast schweigt eisern. Die Spekulationen gehen also weiter und verdichten sich in eine eindeutige Richtung. Gegenüber dieser Redaktion bestätigt auch Adelsexperte Michael Begasse das, wovon viele derzeit ausgehen.

Kate Middleton: Das ließ sie offen

Ihr Comeback bei „Trooping the Colour“ Mitte Juni machte Hoffnung. Nach sechs Monaten ohne öffentliche Auftritte zeigte sich die an Krebs erkrankte Kate Middleton bei der Geburtstagsparade zu Ehren von König Charles erstmals wieder auf dem royalen Parkett und läutete so ihre behutsame und teilweise Rückkehr zu den royalen Pflichten ein.

Die Prinzessin stellte allerdings bereits im Vorfeld klar, dass sie noch nicht über den Berg sei und ihre Behandlung noch Monate dauern wird. Damit war klar, dass sich die 42-Jährige in nächster Zeit nur bei sehr wenigen ausgewählten Terminen zeigen wird. Welche das allerdings sein werden? Unklar!

Kate Middleton: Davon gehen Royals-Fans und Experten aus

Ein Umstand, der für viele Spekulationen sorgt, vor allem mit Blick auf das derzeit stattfindende Tennis-Turnier in Wimbledon (1.7. – 14.7.). Eigentlich handelt es sich dabei nämlich um einen der Lieblingstermine von Kate Middleton. Als großer Fan des Sports lässt sie sich das Sportereignis so gut wie nie entgehen.

Michael Begasse ist Adelsexperte und weiß genau, was in den Königshäusern dieser Welt vor sich geht. Foto: IMAGO/Rainer Unkel

Wird sie also auch in diesem Jahr wieder in der Royal Box des Centre Courts sitzen und die Matches verfolgen? Wenn es nach den Royals-Fans geht, definitiv. Auch viele Adelsexperten sind sich sicher, dass die Prinzessin bei dem Tennis-Turnier auftreten wird, darunter auch Michael Begasse.

Kate Middleton: Das sagt ein Experte über einen möglichen Wimbledon-Auftritt

Er verfolgt die Royals und Kates Wimbledon-Besuche seit Jahren und glaubt, dass sie kommen wird, „wenn sie fit ist.“ Eine vorherige Ankündigung erwartet er allerdings nicht: „Ich bin genau wie bei „Trooping the Colour“ sicher, dass es vorher keinerlei Bestätigung geben wird, weil wenn sie sich an dem Morgen nicht gut fühlt und dann absagen muss, ist das blöd.“

Stattdessen glaubt Begasse an ein „überraschendes Erscheinen“. Dieses würde die Menschen zurecht begeistern und im Herzen berühren. Wie das in etwa aussehen kann, zeigte sich bereits während und nach „Trooping the Colour“. Und wenn die Royals-Fans und Adelsexperten recht behalten, bald auch in Wimbledon.