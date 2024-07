Kate Middleton: Es ist unübersehbar – sie schickt klare Botschaften

Im prunkvollen Rahmen des Wimbledon-Herren-Finales ist Großbritannien Zeuge eines ganz besonderen Moments. Dabei kehrte Kate Middleton mit einem Lächeln in die Öffentlichkeit zurück, das heller strahlt als jeder Sieg.

Nach ihrer Krebserkrankung absolviert sie ihren zweiten öffentlichen Auftritt und bezaubert im Center Court mit einem Look, der mehr als nur oberflächlichen Glanz birgt.

Kate Middleton: Kraftvolles Lila für einen starken Auftritt

Prinzessin Kate, die seit ihrer Hochzeit mit Prinz William regelmäßig in der Royal Box des beliebten Tennisturniers zu sehen war, feiert mit einem violetten, hochgeschlossenen Kleid ihre Rückkehr.

Die Farbe, die für Ruhe, Opulenz, Macht und Zuversicht steht, könnte dabei als verstecktes Zeichen ihrer inneren Stärke interpretiert werden. Ihr „Cecilia“-Kleid der Marke Safiyaa, mit eleganten Raffungen an der Brust, wird von beigen Pumps und einer beigefarbenen Box-Bag von LK Bennett ergänzt.

Auch ihre Stoffschleife an Catherines Kleid, in den offiziellen Farben von Wimbledon, ist mehr als ein modisches Accessoire. Sie ist das Symbol für die beste Kadettin des Jahres und wurde Kate 2015 von der RAF Tennis Association überreicht. Als großer Tennisfan und Schirmherrin des All England Lawn Tennis & Croquet Clubs trägt sie diese Auszeichnung mit Stolz.

DIESES Detail blieb nicht unbemerkt

Auch ein weiteres Detail blieb nicht unbemerkt. Nach Jahren der Nude-Nagellack-Regel der verstorbenen Queen Elizabeth II. entscheidet sich Catherine dieses Jahr für einen leichten Lack in zartem Rosa. Eine subtile Abweichung von der Tradition, die ihren Auftritt dadurch mit einem Hauch von Modernität und Weiblichkeit versieht.

Kate Middletons Auftritt beim Wimbledon-Finale am Sontag (14. Juli) sorgte für mächtig Wirbel. Allem Anschein nach hatte niemand mit dem Erscheinen der Prinzessin gerechnet.