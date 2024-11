Kate Middleton macht ernst: Jeder wird es sehen können

Für viele Fans war es eine große Überraschung, als vor wenigen Tagen verkündet wurde, dass Kate Middleton für ein weiteres Event zugesagt hat. Zuletzt sah man die Prinzessin von Wales beim Gedenktag „Remembrance Day“, jetzt dürfen sich ihre Fans auf Weihnachten freuen.

Der Kensington Palast hat bestätigt, dass Kate Middleton auch in diesem Jahr ihr Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey geben wird. Ausgestrahlt wird die besinnliche Veranstaltung an Heiligabend im englischen TV.

Nach der Krebsdiagnose Anfang des Jahres und der anschließenden Chemotherapie war bislang noch nicht ganz klar, ob Kate ernst macht und sich den Stress eines Konzerts antun wird. Doch sie tut es. Und nun glaubt ein Royals-Experte sogar, dass ihre Fans sich auf noch etwas freuen können in Zusammenhang mit dem Weihnachtskonzert.

Kate Middleton macht ernst

Das diesjährige Event steht ganz im Zeichen des Mottos „Wie sehr wir einander brauchen, besonders in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens“. Getreu dem Motto ist sich Royals-Experte Richard Fitzwilliams auch sicher, dass Kate an diesem Abend ihre Liebsten um sich braucht, jetzt mehr denn je nach ihrem schwierigen Jahr.

Der Experte erklärt dazu gegenüber dem britischen „Express“: „Dieses Jahr hat sie als Thema „die Bedeutung von Liebe und Empathie und wie sehr wir einander brauchen, selbst in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens“ gewählt. Sie spricht aus Erfahrung über ein Jahr, das William als ‚brutal‘ und ‚das härteste meines Lebens‘ beschrieben hat, in dem sowohl Catherine als auch der König gegen den Krebs kämpften.“

Kate Middleton: Bald kann es jeder sehen

Und weiter ist der Experte der Meinung:

„Sie wird Unterstützung von der königlichen Familie erhalten, von der zweifellos mehrere anwesend sein werden.“ Im vergangenen Jahr seien alle ihre Kinder zum ersten Mal dabei gewesen. Bilder vom Event zeigten Kate Middleton schick gekleidet mit ihren drei Kids Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) vor der Kirche.

Und diese Bilder dürften sich offenbar dieses Jahr wiederholen, wenn es nach Richard Fitzwilliams geht. Das kann spätestens bei der Ausstrahlung jeder Zuschauer sehen.

Aufgezeichnet wird das Spektakel übrigens schon am 6. Dezember zum Nikolaus.