Kate-Middleton-Video ein Fake? Böses Gerücht im Umlauf

Es war DIE Überraschung am Montagabend: Nach Wochen der Stille und diverser Gerüchte tauchte endlich ein Video von Kate Middleton auf. Zusammen mit Prinz William soll es die Princess of Wales beim entspannten Hofladen-Bummel in Windsor unweit ihrer royalen Residenz zeigen.

„Ich sah ein Paar, das Brote auswählte, und die Frau drehte ihr Gesicht und ich hatte das Gefühl, das Gesicht schon einmal gesehen zu haben. Es kam mir bekannt vor. Ich kannte es von irgendwoher. Dann drehte sich William um, und ich dachte ‚Moment mal, ich kenne diese Person‘. Ich sagte zu den Mitarbeitern: ‚Ich glaube, sie sind es‘, als ich bezahlte. Ich ging zu meinem Auto und als sie aus dem Laden kamen, habe ich sie einfach gefilmt. Ich glaube, sie gingen durch ein Tor aus dem Gelände. Sie verschwanden einfach und ich sah kein Auto“, schilderte ein Augenzeuge die ungewöhnliche Begegnung mit Kate Middleton (hier die ganze Aussage des Mannes).

X-User glauben, dass Video von Kate Middleton ist ein Fake

In dem doch recht unscharfen Video, das „The Sun“ vorliegt, wirkt die Princess of Wales munter, trägt sogar Tüten. Doch nun wird „X“ (vormals ‚Twitter‘) mit Zweifeln überschwemmt. Ist die Frau in dem Video wirklich Kate? Oder doch eine Doppelgängerin?

So fragt zum Beispiel ein Nutzer, ob Kate während ihrer Krankheitspause um 7,5 Zentimeter gewachsen sei, legt als Begründung ein Vergleichsfoto vor, das zeigt, dass Kate sonst einen Kopf kleiner ist als ihr Mann William, was auf dem Video anders wirkt.

Ein anderer User glaubt, dass es sich um ein altes Video handelt, da er im Hintergrund Weihnachtsdekoration entdeckt haben will, während ein Dritter meint, ein Körperdouble entlarvt zu haben.

Experten sind sich einig

Klar ist jedoch, die Royal-Experten der „Sun“ scheinen sich sicher, dass das Video echt ist. Und auch Rugby-Star Kevin Pietersen, der in der Nähe des Prince und der Princess of Wales wohnt, weiß, dass an den Verschwörungstheorien nichts dran ist.

„Die Verschwörungstheorien rund um Kate sind absolut absurd! Wir sehen William und Kate an den meisten Tagen und in den letzten paar Tagen auch! Es ist kaum zu glauben, dass Menschen so lächerlich und grausam sind, und auf dieser Plattform derartigen Bullshit schreiben, bei dem es sich um völlige Lügen handelt! William und Kate sind die wunderbarsten Eltern und so normal und bescheiden, wie sie nur sein können. Lassen Sie Kate, die sich von einer Operation erholt, genesen. Lasst sie und ihre schöne Familie in Ruhe“, fordert der Sportstar. Wahre Worte!